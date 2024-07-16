У РФ стався масштабний збій на Ростовській АЕС. Без світла близько мільйона росіян
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У РФ стався масштабний збій на Ростовській АЕС. Без світла близько мільйона росіян

У РФ стався масштабний збій на Ростовській АЕС. Без світла близько мільйона росіян
Джерело:  online.ua

Масштабний збій стався у роботі Ростовської атомної електростанції, що у Росії. Там вже почали вимикати світло у низці населених пунктів.

Головні тези:

 

  • Неполадки у роботі генеруючого обладнання призвели до введення тимчасових графіків обмеження споживання електроенергії в південній частині Росії.
  • Блекаут вплинув на населені пункти Ростовської, Краснодарської та Волгоградської областей, а також на Крим, де також вводять графіки відключення світла.
  • Наслідками аварії могла стати пожежа низьковольтної апаратури на заводі в селищі та атака дронів, що скинули вибуховий пристрій на територію заводу.

У Росії почалися блекаути через збій на АЕС

Як повідомило, російське міністерство енергетики, в енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС введено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт.

За їх даними, енергоблок нібито було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі. Ростовська АЕС складається із чотирьох енергоблоків. Це найбільша станція півдні Росії, її потужність становить 4 ГВт. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області.

Водночас, російські ЗМІ заявляють, що без електропостачання залишились близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях.

Окрім цього окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що на півострові також вводять графіки відключення світла. Це пов'язано також з поломкою на АЕС і тим, що через аномальну спеку зростає рівень споживання електроенергії.

Відключення світла торкнуться таких міст у Криму: Ялта, Алушта, Феодосія, Судак, Керч, а також селища і села Бахчисарайського та Сімферопольського районів: Левітанівка, Гришине, Калініне, Фрунзе, Новоселівське, Мирний, Поповка, Штормове, Кутове, Піщане, Берегове, Білокам'яне, Тургенівка, Дачне, Холмівка, Танкове, Перевальне, Червонолісся, Мармурове, Зарічне, Добре, Піонерське, Андрусове, Войкове, Яскраве Поле, Синицине, Краснівка, Василькове, Желябівка, Веселе.

Атака дронів на Росію 16 липня. Що відомо про наслідки

Про події в області повідомляє т.в.о. губернатора Курщини Олексій Смирнов.

За його словами, наразі палає завод низьковольтної апаратури у селищі міського типу Корневе.

Окрім того, зазначається, що площа пожежі сягає 400 квадратів

Смирнов також стверджує, що коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу.

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