У Курській області РФ почалася масштабна пожежа після атаки дронів — фото та відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Курській області РФ почалася масштабна пожежа після атаки дронів — фото та відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Нова атака дронів на територію РФ закінчилася потужною “бавовною” на заводі низьковольтної апаратури у Курській області.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки дронів площа пожежі на заводі становить 400 квадратних метрів.
  • Робітники були евакуйовані, ніхто з них не постраждав.
  • Як виявилося згодом, коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу.

Атака дронів на Росію 16 липня. Що відомо про наслідки

Про події в області повідомляє т.в.о. губернатора Курщини Олексій Смирнов.

За його словами, наразі палає завод низьковольтної апаратури у селищі міського типу Корневе.

Окрім того, зазначається, що площа пожежі сягає 400 квадратів.

Фото: соціальні мережі

Робітники евакуювалися до прибуття пожежників — попередньо, постраждала одна людина, — додав він.

Смирнов також стверджує, що коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу.

Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів, — йдеться в повідомленні губернатора Курської області.

Що відомо про “бавовну” в Криму 15 липня

Українські БПЛА намагалася зупинити російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.

Як заявив представник окупаційної адміністрації Развожаєв, потужні вибухи гриміли у Севастополі.

Там російські загарбники нібито збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку.

Приблизно з 3.20 у Севастополі було дуже гучно, місцеві жителі чули вибухи у районі мису Фіолент у Севастополі.

О 4:47 повідомлялося, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, ніхто не постраждав.

О 06:43 стало відомо, що на мисі Фіолент був приліт.

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