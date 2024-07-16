У Курській області РФ почалася масштабна пожежа після атаки дронів — фото та відео

Нова атака дронів на територію РФ закінчилася потужною “бавовною” на заводі низьковольтної апаратури у Курській області.
Головні тези:
- Внаслідок атаки дронів площа пожежі на заводі становить 400 квадратних метрів.
- Робітники були евакуйовані, ніхто з них не постраждав.
- Як виявилося згодом, коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу.
Атака дронів на Росію 16 липня. Що відомо про наслідки
Про події в області повідомляє т.в.о. губернатора Курщини Олексій Смирнов.
За його словами, наразі палає завод низьковольтної апаратури у селищі міського типу Корневе.
Окрім того, зазначається, що площа пожежі сягає 400 квадратів.
Смирнов також стверджує, що коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу.
Що відомо про “бавовну” в Криму 15 липня
Українські БПЛА намагалася зупинити російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.
Як заявив представник окупаційної адміністрації Развожаєв, потужні вибухи гриміли у Севастополі.
Там російські загарбники нібито збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку.
О 4:47 повідомлялося, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, ніхто не постраждав.
О 06:43 стало відомо, що на мисі Фіолент був приліт.
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