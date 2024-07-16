В Курской области РФ начался масштабный пожар после атаки дронов — фото и видео

Новая атака дронов на территорию РФ закончилась мощной "бавовной" на заводе низковольтной аппаратуры в Курской области.
Главные тезисы
- В результате атаки дронов площадь пожара на заводе составляет 400 квадратных метров.
- Рабочие были эвакуированы, никто из них не пострадал.
- Как оказалось впоследствии, коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода.
Атака дронов на Россию 16 июля. Что известно о последствиях
О событиях в области сообщает и.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов.
По его словам, сейчас горит завод низковольтной аппаратуры в поселке городского типа Корневое.
Кроме того, указано, что площадь пожара составляет 400 квадратов.
Смирнов также утверждает, что коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода.
Что известно о "бавовне" в Крыму 15 июля
Украинские БПЛА пыталась остановить российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.
Как заявил представитель оккупационной администрации Развожаев, мощные взрывы гремели в Севастополе.
Там российские захватчики якобы сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, обломки рухнули на территорию частного дома.
В 4:47 сообщалось, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, никто не пострадал".
В 06:43 стало известно, что на мысе Фиолент был прилет.
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