В Курской области РФ начался масштабный пожар после атаки дронов — фото и видео

Новая атака дронов на территорию РФ закончилась мощной "бавовной" на заводе низковольтной аппаратуры в Курской области.

Атака дронов на Россию 16 июля. Что известно о последствиях

О событиях в области сообщает и.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов.

По его словам, сейчас горит завод низковольтной аппаратуры в поселке городского типа Корневое.

Кроме того, указано, что площадь пожара составляет 400 квадратов.

Фото: социальные сети

Рабочие эвакуировались до прибытия пожарных — предварительно пострадал один человек, — добавил он. Поделиться

Смирнов также утверждает, что коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода.

Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов гасят пожарные расчеты из двух районов, — сказано в сообщении губернатора Курской области. Поделиться

Что известно о "бавовне" в Крыму 15 июля

Украинские БПЛА пыталась остановить российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Как заявил представитель оккупационной администрации Развожаев, мощные взрывы гремели в Севастополе.

Там российские захватчики якобы сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, обломки рухнули на территорию частного дома.

Приблизительно с 03:20 в Севастополе было очень громко, местные жители слышали взрывы в районе мыса Фиолент в Севастополе. Поделиться

В 4:47 сообщалось, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, никто не пострадал".

В 06:43 стало известно, что на мысе Фиолент был прилет.