Під Москвою палає масштабна пожежа — відео

У підмосковних Хімках 11 липня горить склад керамічної плитки на площі 5 тис кв м.

У Хімках сталася масштабна пожежа

Вранці у Хімках під Москвою гасять пожежу на складах керамічної плитки. Стовп чорного диму підіймається до неба.

Потужна пожежа в підмосковних Химках — у Сходні горить цех з виробництва керамічних плит. За даними SHOT, вогонь охопив уже понад 2000 квадратів, обвалилася покрівля. Площа самої будівлі — 8 тис квадратів, вогонь швидко поширюється.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пізніше стало відомо, що пожежа вже займає площу у 5 тис кв м. Поширити

Що відомо про ситуацію у Волгоградській області

Згідно з останніми даними, дрони 9 липня атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.

Цю інформацію підтвердив ставленик Кремля у регіоні Андрій Бочаров.

За його словами, у місті пролунали 10 вибухів близько 04:00.

Потім спалахнула масштабна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.