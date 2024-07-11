Під Москвою палає масштабна пожежа — відео
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Під Москвою палає масштабна пожежа — відео

Хімки
Джерело:  online.ua

У підмосковних Хімках 11 липня горить склад керамічної плитки на площі 5 тис кв м.

Головні тези:

  • У підмосковних Хімках загорівся склад керамічної плитки на площі 5 тис кв м, пожежу гасять вже протягом декількох годин.
  • У Волгоградській області дрони 9 липня атакували місто Калач-на-Дону, спричинивши 10 вибухів біля місцевої нафтобази
  • Стовп чорного диму від пожежі 11 липня підіймається до неба, потужний вогонь вже охопив понад 5 тис кв м у Хімках.
  • Пожежа в цеху з виробництва керамічних плит у Хімках швидко поширюється, обвалилася покрівля однієї з будівель.

У Хімках сталася масштабна пожежа

Вранці у Хімках під Москвою гасять пожежу на складах керамічної плитки. Стовп чорного диму підіймається до неба.

Потужна пожежа в підмосковних Химках — у Сходні горить цех з виробництва керамічних плит. За даними SHOT, вогонь охопив уже понад 2000 квадратів, обвалилася покрівля. Площа самої будівлі — 8 тис квадратів, вогонь швидко поширюється.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пізніше стало відомо, що пожежа вже займає площу у 5 тис кв м.

Що відомо про ситуацію у Волгоградській області

Згідно з останніми даними, дрони 9 липня атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.

Цю інформацію підтвердив ставленик Кремля у регіоні Андрій Бочаров.

За його словами, у місті пролунали 10 вибухів близько 04:00.

Потім спалахнула масштабна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму зараз видно з різних районів міста.

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