У Воронезькій області РФ спалахнула пожежа після атаки дронів — відео

У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами".
Головні тези:
- Губернатор області підтвердив інцидент та інформує про відсутність постраждалих серед громадян
- Російське МО не підтверджує інформацію про збиття БПЛА в цьому регіоні, але зафіксовані атаки дронів на інші території РФ
- Попередні атаки дронів у Росії: пошкодження вежі зв'язку в Краснодарському краї та пожежі на нафтобазах
У Воронезькій області скаржаться на “приліт”
Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, у ніч проти 7 липня в небі над регіоном збивали безпілотники. Під час падіння уламків виникла пожежа на одному зі складів.
Також він зазначив, що для евакуації вже підготували автобуси, на даний момент із жителями Підгоренського району проводять інструктаж з безпеки.
Тим часом російське МО не повідомляє про збиття БПЛА над цим регіоном — там прозвітували про один збитий літальний апарат над Білгородською областю.
Попередні атаки дронів у РФ
Напередодні в ніч на 6 липня повідомлялося про атаку дронів на три райони Краснодарського краю.
В результаті було пошкоджено вежу зв'язку, а також спалахнули паливні резервуари на нафтобазах у станицях Павловська та Ленінградська.
До цього російські ЗМІ писали про прильоти на військовий аеродром у місті Приморсько-Ахтарськ. Відомо, що звідти окупанти запускають "шахеди" по Україні.
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