У Воронезькій області РФ спалахнула пожежа після атаки дронів — відео

У російській Воронезькій області після атаки БПЛА почалася пожежа на складі з "вибухонебезпечними об'єктами".

У Воронезькій області скаржаться на “приліт”

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, у ніч проти 7 липня в небі над регіоном збивали безпілотники. Під час падіння уламків виникла пожежа на одному зі складів.

У Підгірському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав. На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС, — повідомив він. Поширити

Також він зазначив, що для евакуації вже підготували автобуси, на даний момент із жителями Підгоренського району проводять інструктаж з безпеки.

Тим часом російське МО не повідомляє про збиття БПЛА над цим регіоном — там прозвітували про один збитий літальний апарат над Білгородською областю.

Попередні атаки дронів у РФ

Напередодні в ніч на 6 липня повідомлялося про атаку дронів на три райони Краснодарського краю.

В результаті було пошкоджено вежу зв'язку, а також спалахнули паливні резервуари на нафтобазах у станицях Павловська та Ленінградська.

До цього російські ЗМІ писали про прильоти на військовий аеродром у місті Приморсько-Ахтарськ. Відомо, що звідти окупанти запускають "шахеди" по Україні.