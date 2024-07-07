В Воронежской области РФ вспыхнул пожар после атаки дронов — видео

В российской Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с "взрывоопасными объектами".

В Воронежской области жалуются на "прилет"

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в ночь на 7 июля в небе над регионом сбивали беспилотники. Во время падения обломков возник пожар на одном из складов.

В Подгорском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС, — сообщил он. Поделиться

Также он отметил, что для эвакуации уже подготовили автобусы, сейчас с жителями Подгоренского района проводят инструктаж по безопасности.

Между тем, российское МО не сообщает о сбитии БПЛА над этим регионом — там отчитались об одном сбитом летательном аппарате над Белгородской областью.

Предыдущие атаки дронов в РФ

Накануне в ночь на 6 июля сообщалось об атаке дронов на три района Краснодарского края.

В результате была повреждена башня связи, а также загорелись топливные резервуары на нефтебазах в станицах Павловска и Ленинградска.

До этого российские СМИ писали о прилетах на военный аэродром в Приморско-Ахтарске. Известно, что оттуда оккупанты запускают "шахеды" по Украине.