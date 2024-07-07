В Воронежской области РФ вспыхнул пожар после атаки дронов — видео

В российской Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с "взрывоопасными объектами".
Главные тезисы
- Губернатор региона Александр Гусев подтвердил падение беспилотников и начало детонации взрывоопасных объектов.
- Случаи атак дронов в России не ограничиваются Воронежской областью, а также были зафиксированы в Краснодарском крае и Приморско-Ахтарске.
- Российское МО не сообщает о сбитии БПЛА над этим регионом — там отчитались об одном сбитом летательном аппарате над Белгородской областью.
В Воронежской области жалуются на "прилет"
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в ночь на 7 июля в небе над регионом сбивали беспилотники. Во время падения обломков возник пожар на одном из складов.
Также он отметил, что для эвакуации уже подготовили автобусы, сейчас с жителями Подгоренского района проводят инструктаж по безопасности.
Между тем, российское МО не сообщает о сбитии БПЛА над этим регионом — там отчитались об одном сбитом летательном аппарате над Белгородской областью.
Предыдущие атаки дронов в РФ
Накануне в ночь на 6 июля сообщалось об атаке дронов на три района Краснодарского края.
В результате была повреждена башня связи, а также загорелись топливные резервуары на нефтебазах в станицах Павловска и Ленинградска.
До этого российские СМИ писали о прилетах на военный аэродром в Приморско-Ахтарске. Известно, что оттуда оккупанты запускают "шахеды" по Украине.
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