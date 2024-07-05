В Ростове два предприятия стали целью ночной атаки дронов — видео

Два российских предприятия подверглись массированной атаке дронов в Ростове, которая состоялась в ночь на 5 июля.
Главные тезисы
- Два предприятия в Ростове были атакованы дронами в ночь на 5 июля.
- Фрагменты беспилотников обнаружены на территории заводов, а видеоматериалы фиксируют атаку и пожар в регионе.
- Системы противовоздушной обороны Ростова активизированы после атаки, локальные власти сообщают о масштабном пожаре.
- Местные пропагандистские паблики распространяют кадры атаки дронов, но информация о конечных последствиях уточняется.
Ночная бавовна в Ростове: горели два завода
По данным ASTRA, в результате ночной атаки дронов на Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.
Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.
Кроме того, во время атаки вертолет Ми-28 вынужденно сел в поле, недалеко от села Кугей в Азовском районе, чтобы не попасть под удар дронов. В результате вспыхнула сухая трава на площади 500 кв.
В РФ заявили о масштабном пожаре в результате атаки дронов
В Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, местные власти страны-агрессора заявили о работе систем противовоздушной обороны "из-за атаки беспилотников".
В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника.
Так называемый "губернатор" добавил, что "информация о последствиях уточняется".
Между тем местные пропагандистские паблики опубликовали кадры, на которых якобы зафиксирован момент «сбития одного из дронов над Ростовом». Также на видео можно услышать взрывы и увидеть пожар.
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