В Ростове два предприятия стали целью ночной атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Ростове два предприятия стали целью ночной атаки дронов — видео

Ростов
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Источник:  online.ua

Два российских предприятия подверглись массированной атаке дронов в Ростове, которая состоялась в ночь на 5 июля.

Главные тезисы

  • Два предприятия в Ростове были атакованы дронами в ночь на 5 июля.
  • Фрагменты беспилотников обнаружены на территории заводов, а видеоматериалы фиксируют атаку и пожар в регионе.
  • Системы противовоздушной обороны Ростова активизированы после атаки, локальные власти сообщают о масштабном пожаре.
  • Местные пропагандистские паблики распространяют кадры атаки дронов, но информация о конечных последствиях уточняется.

Ночная бавовна в Ростове: горели два завода

По данным ASTRA, в результате ночной атаки дронов на Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.

Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.

Кроме того, во время атаки вертолет Ми-28 вынужденно сел в поле, недалеко от села Кугей в Азовском районе, чтобы не попасть под удар дронов. В результате вспыхнула сухая трава на площади 500 кв.

В РФ заявили о масштабном пожаре в результате атаки дронов

В Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, местные власти страны-агрессора заявили о работе систем противовоздушной обороны "из-за атаки беспилотников".

В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника.

Так называемый "губернатор" добавил, что "информация о последствиях уточняется".

В оперативных дежурных службах РФ заявили, что в результате "воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе".

Между тем местные пропагандистские паблики опубликовали кадры, на которых якобы зафиксирован момент «сбития одного из дронов над Ростовом». Также на видео можно услышать взрывы и увидеть пожар.

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