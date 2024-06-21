В российском Ростове вспыхнула база МВД — видео
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Проиcшествия
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В российском Ростове вспыхнула база МВД — видео

пожар
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Источник:  online.ua

На базе материально-технического обеспечения министерства внутренних дел в Ростове произошел пожар на площади 700 квадратных метров.

Главные тезисы

  • На базе МВД в Ростове произошел пожар площадью 700 квадратных метров.
  • Ранее дроны СБУ успешно атаковали нефтебазы в Тамбовской области и республике Адыгея, повлекшие за собой масштабные пожары и потери для российских террористов.
  • Последствия пожара на базе МВД и атаки дронов на нефтебазы могут привести к снижению ресурсов России и увеличению давления на бюджет страны.

Что известно о пожаре в Ростове РФ

Как отмечается, в Ростове горит база МВД. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров.

О том, что в городе горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД по Вятской улице, пишут местные каналы и СМИ.

О причинах и последствиях пожара информации нет.

Что известно об атаке дронов СБУ по нефтебазам РФ

20 июня в России пожаловались на атаку на нефтебазу в Тамбовской области. Начался масштабный пожар. Местные власти заявили о "хлопке" и отчитались об отсутствии пострадавших.

Позже стало известно, что эти дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Тамбовской области и объект в республике Адыгея. В частности, этой ночью было поражено:

  • состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт";

  • нефтебазы "Энемская" и ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На вышеперечисленных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды русских террористов.

После успешных ударов по обоим объектам начались пожары.

Как пояснили источники, удары помогают снизить ресурсы, благодаря которым Россия может вести войну. В частности, страна-террорист вынуждена также тратиться на восстановление собственной инфраструктуры, что является дополнительным давлением на ее бюджет, который и так обременен санкционными ограничениями.

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