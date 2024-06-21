У російському Ростові спалахнула база МВС — відео

На базі матеріально-технічного забезпечення міністерства внутрішніх справ в Ростові сталася пожежа на площі 700 квадратних метрів.

Що відомо про пожежу в Ростові РФ

Як зазначається, у російському Ростові горить база МВС. Площа пожежі складає 700 метрів квадратних.

Про те, що у місті горить Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС на В'ятській вулиці, пишуть місцеві канали та ЗМІ.

Про причини та наслідки пожежі наразі інформації немає.

Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ

20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.

Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:

склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";

нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".

На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.

Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.