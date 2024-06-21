У російському Ростові спалахнула база МВС — відео

На базі матеріально-технічного забезпечення міністерства внутрішніх справ в Ростові сталася пожежа на площі 700 квадратних метрів.
Головні тези:
- У російському Ростові сталася пожежа на базі МВС, де горить Північно-Кавказька база на В'ятській вулиці.
- Атака дронів СБУ на нафтобази в Тамбовській області та республіці Адигея призвела до початку масштабних пожеж та збитків для російських терористів.
- Удари дронів допомагають зменшити ресурси Росії, що обтяжує її бюджет і вимагає витрат на відновлення інфраструктури.
- Пожежі та атаки на нафтобази стають додатковим тиском на російський уряд через санкційні обмеження..
Що відомо про пожежу в Ростові РФ
Як зазначається, у російському Ростові горить база МВС. Площа пожежі складає 700 метрів квадратних.
Про те, що у місті горить Північно-Кавказька база зберігання ресурсів постачання МВС на В'ятській вулиці, пишуть місцеві канали та ЗМІ.
Про причини та наслідки пожежі наразі інформації немає.
Що відомо про атаку дронів СБУ по нафтобазах РФ
20 червня в Росії поскаржилися на атаку на нафтобазу в Тамбовській області. Почалася масштабна пожежа. Місцева влада заявила про "бавовну" і прозвітувала про відсутність постраждалих.
Пізніше стало відомо, що це дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Тамбовській області та об'єкт в республіці Адигея. Зокрема цієї ночі було уражено:
склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт";
нафтобази "Енемська" й ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
На вищезгаданих об'єктах переробляли, а також зберігали сировину й готову продукцію. Продукція, своєю чергою, йшла на потреби російських терористів.
Після успішних ударів на обох об’єктах розпочалися пожежі.
Як пояснили джерела, удари допомагають зменшити ресурси, завдяки яким Росія може вести війну. Зокрема країна-терорист змушена також витрачатись на відновлення власної інфраструктури, що є додатковим тиском на її бюджет, який й так обтяжений санкційними обмеженнями.
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