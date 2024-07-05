У Ростові два підприємства стали ціллю нічної атаки дронів — відео

Два російських підприємства зазнали масованої атаки дронів у Ростові, яка відбулася у ніч проти 5 липня.

Нічна бавовна у Ростові: горіли два заводи

За даними ASTRA, внаслідок нічної атаки дронів на Ростов фрагменти одного з БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Залізничному районі. Пошкоджень немає.

Фрагменти ще одного безпілотника знайшли на території металургійного підприємства «Айфон», в офісній будівлі вибило шибки.

Крім того, під час атаки гелікоптер Мі-28 вимушено сів у полі, неподалік села Кугей в Азовському районі, щоб не потрапити під удар дронів. В результаті спалахнула суха трава на площі 500 кв м.

У РФ заявили про масштабну пожежу внаслідок атаки дронів

У Ростові-на-Дону у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, місцева влада країни-агресорки заявила про роботу систем протиповітряної оборони “через атаку безпілотників”.

У районі Ростова підрозділи ППО працюють по кільком повітряним цілям противника.

Так званий “губернатор” додав, що «інформація щодо наслідків уточнюється».

У оперативних чергових службах РФ заявили, що внаслідок “повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі”. Поширити

Тим часом місцеві пропагандистські пабліки опублікували кадри, на яких зафіксовано нібито момент «збиття одного із дронів над Ростовом». Також на відео можна почути вибухи та побачити пожежу.