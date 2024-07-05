У Ростові два підприємства стали ціллю нічної атаки дронів — відео

Два російських підприємства зазнали масованої атаки дронів у Ростові, яка відбулася у ніч проти 5 липня.
Головні тези:
- В ніч проти 5 липня два підприємства у Ростові були під масованою атакою дронів.
- Зафіксовані фрагменти уламків БпЛА на території заводів.
- Атака безпілотників спровокувала вимушену посадку російського гелікоптера Мі-28 та пожежу на відкритій території.
- Опубліковані відеоматеріали показують моменти атаки дронів на підприємства, вибухи та спалахи пожежі в Ростові.
Нічна бавовна у Ростові: горіли два заводи
За даними ASTRA, внаслідок нічної атаки дронів на Ростов фрагменти одного з БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Залізничному районі. Пошкоджень немає.
Фрагменти ще одного безпілотника знайшли на території металургійного підприємства «Айфон», в офісній будівлі вибило шибки.
Крім того, під час атаки гелікоптер Мі-28 вимушено сів у полі, неподалік села Кугей в Азовському районі, щоб не потрапити під удар дронів. В результаті спалахнула суха трава на площі 500 кв м.
У РФ заявили про масштабну пожежу внаслідок атаки дронів
У Ростові-на-Дону у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, місцева влада країни-агресорки заявила про роботу систем протиповітряної оборони “через атаку безпілотників”.
У районі Ростова підрозділи ППО працюють по кільком повітряним цілям противника.
Так званий “губернатор” додав, що «інформація щодо наслідків уточнюється».
Тим часом місцеві пропагандистські пабліки опублікували кадри, на яких зафіксовано нібито момент «збиття одного із дронів над Ростовом». Також на відео можна почути вибухи та побачити пожежу.
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