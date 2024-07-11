Под Москвой горит масштабный пожар — видео

В подмосковных Химках 11 июля горит склад керамической плитки на площади 5 тыс кв м.
Главные тезисы
- В Химках на складе керамической плитки произошел масштабный пожар, который охватил площадь в 5 тыс кв м.
- Пожар тушат уже несколько часов, одна из построек уже обрушилась из-за быстрого распространения огня.
- В Волгоградской области 9 июля дроны атаковали город Калач-на-Дону, вызвав 10 взрывов возле нефтебазы, что привело к возгоранию района.
- Черный столб дыма от пожара в Химках виден из разных районов города, о ситуации с пострадавшими информация уточняется.
В Химках произошел масштабный пожар
Утром в Химках под Москвой тушат пожар на складах керамической плитки. Столб черного дыма поднимается к небу.
Мощный пожар в подмосковных Химках — в Восточной горит цех по производству керамических плит. По данным SHOT, огонь охватил уже более 2000 квадратов, обрушилась кровля. Площадь самого здания — 8 тыс квадратов, огонь быстро распространяется.
Информация о пострадавших уточняется.
Что известно о ситуации в Волгоградской области
Согласно последним данным, дроны 9 июля атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.
Эту информацию подтвердил ставленник Кремля в регионе Андрей Бочаров.
По его словам, в городе прогремели 10 взрывов около 04:00.
Затем вспыхнул масштабный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма сейчас виден из разных районов города.
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