Под Москвой горит масштабный пожар — видео
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Под Москвой горит масштабный пожар — видео

Химки
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Источник:  online.ua

В подмосковных Химках 11 июля горит склад керамической плитки на площади 5 тыс кв м.

Главные тезисы

  • В Химках на складе керамической плитки произошел масштабный пожар, который охватил площадь в 5 тыс кв м.
  • Пожар тушат уже несколько часов, одна из построек уже обрушилась из-за быстрого распространения огня.
  • В Волгоградской области 9 июля дроны атаковали город Калач-на-Дону, вызвав 10 взрывов возле нефтебазы, что привело к возгоранию района.
  • Черный столб дыма от пожара в Химках виден из разных районов города, о ситуации с пострадавшими информация уточняется.

В Химках произошел масштабный пожар

Утром в Химках под Москвой тушат пожар на складах керамической плитки. Столб черного дыма поднимается к небу.

Мощный пожар в подмосковных Химках — в Восточной горит цех по производству керамических плит. По данным SHOT, огонь охватил уже более 2000 квадратов, обрушилась кровля. Площадь самого здания — 8 тыс квадратов, огонь быстро распространяется.

Информация о пострадавших уточняется.

Позже стало известно, что пожар уже занимает площадь в 5 тыс. кв.

Что известно о ситуации в Волгоградской области

Согласно последним данным, дроны 9 июля атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

Эту информацию подтвердил ставленник Кремля в регионе Андрей Бочаров.

По его словам, в городе прогремели 10 взрывов около 04:00.

Затем вспыхнул масштабный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма сейчас виден из разных районов города.

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