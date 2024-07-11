Под Москвой горит масштабный пожар — видео

В подмосковных Химках 11 июля горит склад керамической плитки на площади 5 тыс кв м.

В Химках произошел масштабный пожар

Утром в Химках под Москвой тушат пожар на складах керамической плитки. Столб черного дыма поднимается к небу.

Мощный пожар в подмосковных Химках — в Восточной горит цех по производству керамических плит. По данным SHOT, огонь охватил уже более 2000 квадратов, обрушилась кровля. Площадь самого здания — 8 тыс квадратов, огонь быстро распространяется.

Информация о пострадавших уточняется.

Позже стало известно, что пожар уже занимает площадь в 5 тыс. кв. Поделиться

Что известно о ситуации в Волгоградской области

Согласно последним данным, дроны 9 июля атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

Эту информацию подтвердил ставленник Кремля в регионе Андрей Бочаров.

По его словам, в городе прогремели 10 взрывов около 04:00.

Затем вспыхнул масштабный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма сейчас виден из разных районов города.