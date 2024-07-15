Під Новоросійськом вирувала масштабна лісова пожежа — відео
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Під Новоросійськом вирувала масштабна лісова пожежа — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

Лісова пожежа пошкодила близько 40 будівель на базах відпочинку під Новоросійськом у ніч проти 15 липня. 

Головні тези:

  • Лісова пожежа під Новоросійськом спричинила значні матеріальні збитки, пошкодивши 40 будівель на базах відпочинку.
  • Близько 500 осіб було евакуйовано внаслідок пожежі, що сталася на базах відпочинку «Моряк» та «Романтик».
  • У гасінні пожежі брали участь гелікоптери, літак Іл-76 та понад 300 осіб, що працювали на ліквідації наслідків пожежі.

Під Новоросійськом вирувала лісова пожежа

Пожежа торкнулася бази відпочинку «Моряк» та «Романтик», повідомили у МНС країни-агресорки. У гасінні залучені гелікоптери.

Раніше у Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації, евакуйовано близько 500 осіб.

Потужну пожежу у Новоросійську гасили всю ніч.

Наразі там не видно відкритого вогню, залишилася випалена земля. Площа пожежі – 62 га.

За останніми даними, евакуйовано людей із 6 баз відпочинку. Підготовлено 3 пункти тимчасового розміщення на 400 осіб. У ПВР в Абрау-Дюрсо розмістили 25 людей. Інші евакуйовані поїхали додому.

На місці працювали літак Іл-76, гелікоптери Ка-32 та Мі-8. Авіацією виконано 19 скидів води. Задіяні 2 спецвертольоти та понад 300 осіб.

Що відомо про пожежу в Новоросійську

У Новоросійську спалахнула пожежа на підстанції “Кирилівська”. Внаслідок цього понад 20 тис мешканців міста залишилися без електрики.

Мер повідомив, що причину пожежі не встановлено. Місцеві жителі заявили, що вночі чули звуки дронів. Інформація уточнюється.

Понад 20 тисяч мешканців Новоросійська залишилися без електрики через пожежу. Наразі фахівці займаються його ліквідацією.

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