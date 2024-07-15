Под Новороссийском бушевал масштабный лесной пожар — видео

Лесной пожар повредил около 40 зданий на базах отдыха под Новороссийском в ночь на 15 июля.

Под Новороссийском бушевал лесной пожар

Пожар затронул базы отдыха «Моряк» и «Романтик», сообщили в МЧС страны-агрессорки. В тушении привлечены вертолеты.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 500 человек.

Мощный пожар в Новороссийске тушили всю ночь.

Пока там не видно открытого огня, осталась выжженная земля. Площадь пожара — 62 га.

По последним данным, эвакуированы люди из 6 баз отдыха. Подготовлено 3 пункта временного размещения на 400 человек. В ПВР в Абрау-Дюрсо разместили 25 человек. Остальные эвакуированные поехали домой.

На месте работали самолет Ил-76, вертолеты Ка-32 и Ми-8. Авиацией выполнено 19 сбросов воды. Задействованы 2 спецвертолета и более 300 человек. Поделиться

Что известно о пожаре в Новороссийске

В Новороссийске вспыхнул пожар на подстанции Кирилловская. В результате более 20 тыс жителей города остались без электричества.

Мэр сообщил, что причина пожара не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация уточняется.