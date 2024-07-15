Под Новороссийском бушевал масштабный лесной пожар — видео

Лесной пожар повредил около 40 зданий на базах отдыха под Новороссийском в ночь на 15 июля.
Главные тезисы
- Лесной пожар под Новороссийском повредил около 40 зданий на базах отдыха, вызвав значительный материальный ущерб.
- Более 500 человек были эвакуированы в результате пожара, произошедшего на базах отдыха «Моряк» и «Романтик».
- Для ликвидации пожара привлекались вертолеты, самолет Ил-76 и более 300 человек.
Под Новороссийском бушевал лесной пожар
Пожар затронул базы отдыха «Моряк» и «Романтик», сообщили в МЧС страны-агрессорки. В тушении привлечены вертолеты.
Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 500 человек.
Мощный пожар в Новороссийске тушили всю ночь.
Пока там не видно открытого огня, осталась выжженная земля. Площадь пожара — 62 га.
По последним данным, эвакуированы люди из 6 баз отдыха. Подготовлено 3 пункта временного размещения на 400 человек. В ПВР в Абрау-Дюрсо разместили 25 человек. Остальные эвакуированные поехали домой.
Что известно о пожаре в Новороссийске
В Новороссийске вспыхнул пожар на подстанции Кирилловская. В результате более 20 тыс жителей города остались без электричества.
Мэр сообщил, что причина пожара не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация уточняется.
Более 20 тысяч жителей Новороссийска остались без электричества из-за пожара. В настоящее время специалисты занимаются его ликвидацией.
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