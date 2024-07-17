Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС

География населённых пунктов РФ, оставшихся без электроснабжения после аварии на Ростовской АЭС, расширяется со скоростью света.

Несколько регионов РФ остались без электроснабжения

16 июля произошел масштабный сбой в работе Ростовской атомной электростанции (РФ – ред.). Там уже начали выключать свет в ряде населенных пунктов.

По информации министерства энергетики страны-агрессорки, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт в нескольких регионах РФ.

Отметим, что Ростовская АЭС снабжает электроэнергию в Ростовске, Краснодарске, Волгоградской области и Ставрополье РФ.

16 июля пропагандистские СМИ заявили, что без электроснабжения осталось около миллиона потребителей в Ростовской, Краснодарской, Волгоградской областях.

Позже ряды "счастливых обладателей жилья без света" пополнились жителями Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Отключение света в РФ

Подконтрольное российским оккупационным властям "Севастопольэнерго" уже даже успело сформировать и обнародовать графики отключения света для населения.

Севастопольэнерго

В России в очередной раз пожаловались на "атаку беспилотников"

В нескольких областях РФ этой ночью работали силы и средства ПВО из-за якобы атаки дронов. При этом в отчете российского министерства обороны не указывается один из регионов, который якобы также подвергся воздушному нападению.

В публикации министерства страны-агрессора утром 17 июля указывается, что беспилотники самолетного типа сбивались в Белгородской и Воронежской областях. В заявлении утверждается, что в Белгородской области был ликвидирован 1 беспилотник, а в Воронежской – два.

Минобороны РФ

В то же время так называемый губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о якобы "сбитии вражеских дронов". Российский чиновник заявил, что воздушные цели были "уничтожены военнослужащими Министерства обороны РФ".

Чиновник добавил, что в результате ликвидации беспилотников "пострадавших и разрушений нет", а на месте работают оперативные и экстренные службы.