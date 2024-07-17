Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Несколько миллионов россиян остались без света из-за сбоя на Ростовской АЭС

Авария на Ростовской АЭС
Читати українською
Источник:  online.ua

География населённых пунктов РФ, оставшихся без электроснабжения после аварии на Ростовской АЭС, расширяется со скоростью света.

Главные тезисы

  • На Ростовской АЭС произошел сбой, приведший к отключению электроснабжения в нескольких регионах России.
  • Министерство обороны РФ сообщило о сбитии беспилотников в Белгородской и Воронежской областях.
  • Губернатор Брянской области подтвердил ликвидацию вражеских дронов без пострадавших и разрушений.
  • Несколько миллионов жителей РФ остались без света из-за аварии на Ростовской АЭС.

Несколько регионов РФ остались без электроснабжения

16 июля произошел масштабный сбой в работе Ростовской атомной электростанции (РФ – ред.). Там уже начали выключать свет в ряде населенных пунктов.

По информации министерства энергетики страны-агрессорки, из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт в нескольких регионах РФ.

Отметим, что Ростовская АЭС снабжает электроэнергию в Ростовске, Краснодарске, Волгоградской области и Ставрополье РФ.

16 июля пропагандистские СМИ заявили, что без электроснабжения осталось около миллиона потребителей в Ростовской, Краснодарской, Волгоградской областях.

Позже ряды "счастливых обладателей жилья без света" пополнились жителями Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Отключение света в РФ

Подконтрольное российским оккупационным властям "Севастопольэнерго" уже даже успело сформировать и обнародовать графики отключения света для населения.

Севастопольэнерго

В России в очередной раз пожаловались на "атаку беспилотников"

В нескольких областях РФ этой ночью работали силы и средства ПВО из-за якобы атаки дронов. При этом в отчете российского министерства обороны не указывается один из регионов, который якобы также подвергся воздушному нападению.

В публикации министерства страны-агрессора утром 17 июля указывается, что беспилотники самолетного типа сбивались в Белгородской и Воронежской областях. В заявлении утверждается, что в Белгородской области был ликвидирован 1 беспилотник, а в Воронежской – два.

Минобороны РФ

В то же время так называемый губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о якобы "сбитии вражеских дронов". Российский чиновник заявил, что воздушные цели были "уничтожены военнослужащими Министерства обороны РФ".

Чиновник добавил, что в результате ликвидации беспилотников "пострадавших и разрушений нет", а на месте работают оперативные и экстренные службы.

Информация Богомаза

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Луганске. Атакованные военные базы россиян и нефтебаза — фото
Артем Лисогор / Луганская ОВА
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Севастополе раздался мощный "бавовна". Россияне заявили об ударе по воинской части
В Севастополе раздался мощный "бавовна". Россияне заявили об ударе по воинской части
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бавовна в Севастополе. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300
С-400

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?