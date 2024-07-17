Кілька мільйонів росіян залишилися без світла через збій на Ростовській АЕС

Географія населених пунктів РФ, які залишились без електропостачання після аварії на Ростовській АЕС, розширюється зі швидкістю світла.

Декілька регіонів РФ залишилися без електропостачання

16 липня стався масштабний збій у роботі Ростовської атомної електростанції (РФ - ред.). Там вже почали вимикати світло у низці населених пунктів.

За інформацією міністерства енергетики країни-агресорки, через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС введено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт у декількох регіонах РФ.

Зазначимо, що Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля РФ.

16 липня пропагандистські ЗМІ заявили, що без електропостачання залишились близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях.

Пізніше ряди “щасливих власників осель без світла” поповнилися жителями Кабардино-Балкарії та Дагестану.

Відключення світла в РФ

Підконтрольне російській окупаційній владі "Севастопольенерго" вже навіть встигло сформувати та оприлюднити графіки відключення світла для населення.

Севастопольенерго

У Росії вчергове поскаржилися на “атаку безпілотників”

У кількох областях РФ цієї ночі працювали сили та засоби ППО через нібито атаку дронів. При цьому у звіті російського міністерства оборони не вказується один із регіонів, що начебто також зазнав повітряного нападу.

В публікації міністерства країни-агресора вранці 17 липня вказується, що безпілотники літакового типу збивалися у Бєлгородській та Воронезькій областях. У заяві стверджується, що у Бєлгородській області був ліквідований 1 безпілотник, а у Воронезькій - два.

Міноборони РФ

Натомість так званий губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про начебто “збиття ворожих дронів“. Російський чиновник заявив, що повітряні цілі були "знищені військовослужбовцями Міністерства оборони РФ".

Чиновник додав, що внаслідок ліквідації безпілотників "постраждалих та руйнувань немає", а на місці працюють оперативні та екстрені служби.