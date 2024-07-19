У ГУР прокоментували аварію на Ростовській АЕС. Чи є радіаційна загроза для України

19 липня Росією прокотилася хвиля паніки у соцмережах через нібито радіоактивну аварію на Ростовській АЕС і викиди в атмосферу. Головне управління розвідки прокоментувало ситуацію в РФ та її можливий вплив на Україну.
Головні тези:
- Головне управління розвідки прокоментувало ситуацію з радіаційною аварією на Ростовській АЕС та можливий її вплив на Україну.
- Технологічна деградація Росії може призвести до техногенних проблем.
- Публікації у соцмережах та заяви офіційних представників стосовно аварії на Ростовській АЕС викликають паніку серед населення Росії.
- Російська влада заперечує існування радіаційної загрози, вказуючи на інші технічні причини проблем з електропостачанням.
- Проблеми з енергопостачанням на півдні Росії, викликані можливою аварією на Ростовській АЕС, поширюються на різні регіони країни.
У ГУР відреагували на аварію на Ростовській АЕС
У ГУР прокоментували чутки про потужну аварію з радіоактивним викидом на Ростовській АЕС, який нібито вітром понесло на території південної Росії.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що в його відомстві ознайомлені з даною інформацією.
Юсов зазначив, що це особливо добре видно на прикладі цивільної авіації РФ, коли падають літаки, та інших сфер економіки.
Росіяни панікують через інформацію про викид радіації на Ростовській АЕС
У російських соцмережах повідомляють про викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Влада традиційно заперечує, що на станції сталася аварія, але південні регіони країни-агресорки наразі маюють проблеми з постачанням електроенергії. У соцмережах наростає паніка, і росіяни згадують Чорнобиль.
Про витік радіації 19 липня повідомляють деякі місцеві блогери та ЗМІ. За їхніми словами, на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води і "йде постійний витік радіації". Влада Ростовської області запевняє, що "Ростовська АЕС працює штатно" і заявляє, що всі повідомлення про витік — фейки.
Але у соцмережах обговорюють тему: радіаційна хмара нібито рухається вглиб Росії. Вже з'явились карти можливого забруднення.
За офіційними даними Росатому, радіоактивне тло в Ростові в нормі. Однак користувачі мережі впевнені, що він уже у 75 разів перевищив норму.
Інформацію про ймовірний витік також опублікував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Російська влада вдає, що аварії на Ростовській АЕС немає
Кремль заперечує аварію на Ростовській АЕС. Зокрема, нелегітимний президент Росії Володимир Путін уже заявив, що блекаут на півдні РФ виник нібито через неконтрольований розподіл електроенергії для видобутку криптовалют.
За словами економіста Максима Бланта, офіційно у РФ заявляють, що проблеми з електропостачанням виникли через помилковий сигнал про аварію на Ростовській АЕС. Російська влада вдає, що все добре і проблеми немає.
Зараз незрозуміло, що сталося на цій Ростовській АЕС і наскільки справді серйозною була ця аварія. В Росії були випадки, коли “майнули” від атомних електростанцій. Був випадок, коли в Росатомі на їхніх комп'ютерах “майнули” криптовалюту.
За даними пропагандистських ЗМІ, серйозні проблеми з електропостачанням на півдні РФ після зупинки реактора на Ростовській АЕС тривають уже другий день. Світла, зокрема, немає в курортних містах, де спостерігається великий потік відпочивальників, зокрема в Геленджику та Анапі.
У Краснодарському краї на тлі екстремальної спеки також запроваджуються обмеження енергопостачання. В Краснодарі сталося аварійне відключення світла через виходи з ладу понад 70 підстанцій. У Ростові-на-Дону скасували режим віялових відключень, але в деяких районах міста подача енергії обмежена. Також проблеми є у Ставропольському краї, обмеження запроваджено й у Дагестані.
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