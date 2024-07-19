У ГУР прокоментували аварію на Ростовській АЕС. Чи є радіаційна загроза для України

19 липня Росією прокотилася хвиля паніки у соцмережах через нібито радіоактивну аварію на Ростовській АЕС і викиди в атмосферу. Головне управління розвідки прокоментувало ситуацію в РФ та її можливий вплив на Україну.

У ГУР відреагували на аварію на Ростовській АЕС

У ГУР прокоментували чутки про потужну аварію з радіоактивним викидом на Ростовській АЕС, який нібито вітром понесло на території південної Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що в його відомстві ознайомлені з даною інформацією.

Так, ми в курсі, ці дані наразі перевіряються. В цілому технологічна деградація сучасної Росії потенційно може призвести до техногенних проблем і таких ситуацій, коли російська економіка всі свої ресурси спускає на загарбницьку війну проти України, тож цивільні сфери страждають. Андрій Юсов Представник ГУР

Юсов зазначив, що це особливо добре видно на прикладі цивільної авіації РФ, коли падають літаки, та інших сфер економіки.

Це вибір режиму Путіна та тих, хто його підтримує. Загарбницька війна проти України для них важливіша, ніж розвиток та безпека, у тому числі в енергетиці. Поширити

Росіяни панікують через інформацію про викид радіації на Ростовській АЕС

У російських соцмережах повідомляють про викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Влада традиційно заперечує, що на станції сталася аварія, але південні регіони країни-агресорки наразі маюють проблеми з постачанням електроенергії. У соцмережах наростає паніка, і росіяни згадують Чорнобиль.

Соцмережі про викид на Ростовській АЕС

Про витік радіації 19 липня повідомляють деякі місцеві блогери та ЗМІ. За їхніми словами, на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води і "йде постійний витік радіації". Влада Ростовської області запевняє, що "Ростовська АЕС працює штатно" і заявляє, що всі повідомлення про витік — фейки.

Але у соцмережах обговорюють тему: радіаційна хмара нібито рухається вглиб Росії. Вже з'явились карти можливого забруднення.

Карта з соцмереж

За офіційними даними Росатому, радіоактивне тло в Ростові в нормі. Однак користувачі мережі впевнені, що він уже у 75 разів перевищив норму.

Інформацію про ймовірний витік також опублікував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Радіаційна аварія на Ростовській АЕС. Радіаційна хмара рухається вглиб Росії. Це теж наслідки "СВО", між іншим. Поширити

Російська влада вдає, що аварії на Ростовській АЕС немає

Кремль заперечує аварію на Ростовській АЕС. Зокрема, нелегітимний президент Росії Володимир Путін уже заявив, що блекаут на півдні РФ виник нібито через неконтрольований розподіл електроенергії для видобутку криптовалют.

За словами економіста Максима Бланта, офіційно у РФ заявляють, що проблеми з електропостачанням виникли через помилковий сигнал про аварію на Ростовській АЕС. Російська влада вдає, що все добре і проблеми немає.

Зараз незрозуміло, що сталося на цій Ростовській АЕС і наскільки справді серйозною була ця аварія. В Росії були випадки, коли “майнули” від атомних електростанцій. Був випадок, коли в Росатомі на їхніх комп'ютерах “майнули” криптовалюту.

За даними пропагандистських ЗМІ, серйозні проблеми з електропостачанням на півдні РФ після зупинки реактора на Ростовській АЕС тривають уже другий день. Світла, зокрема, немає в курортних містах, де спостерігається великий потік відпочивальників, зокрема в Геленджику та Анапі.

Через аварію без світла залишилися 100 вулиць Геленджика та сусідні курортні селища... Проблема зі світлом почалася 16 числа — при цьому температура в Геленджику досягає 37°. Жителі скаржаться на відключення світла по всьому місту — псуються ліки та їжа, не працюють ліфти та розряджається техніка. Поширити

У Краснодарському краї на тлі екстремальної спеки також запроваджуються обмеження енергопостачання. В Краснодарі сталося аварійне відключення світла через виходи з ладу понад 70 підстанцій. У Ростові-на-Дону скасували режим віялових відключень, але в деяких районах міста подача енергії обмежена. Також проблеми є у Ставропольському краї, обмеження запроваджено й у Дагестані.