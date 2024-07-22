В ГУР раскрыли детали производства подводных дронов Magura V5
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР раскрыли детали производства подводных дронов Magura V5

Magura V5
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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона ответил на вопрос об усовершенствовании украинских надводных дронов Magura V5.

Главные тезисы

  • Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло детали производства подводных дронов Magura V5 и подчеркнуло их высокую эффективность.
  • Украинские надводные дроны Magura V5 получили признание в журналистских исследованиях и продолжают развиваться, обеспечивая страну современными средствами обороны.
  • Польское исследование показало, что украинский дрон Magura V5 проявил себя эффективно в уничтожении кораблей противника в ходе военных действий.
  • Украина опережает Россию в развитии подводных дронов и не дает агрессору преимущества в области морских беспилотных систем.
  • ГУР продолжает работу над усовершенствованием и разработкой украинских дронов Magura V5, подтверждая свои позиции в сфере военной технологии.

Как проходит производство подводных дронов Magura V5

Что касается производства, то каких-либо деталей я вам раскрыть не могу. Я могу сказать, что идет процесс как самого производства, так и усовершенствования, разработки и приобретения новых возможностей для этих аппаратов, — рассказал Ерин.

На вопрос, стоит ли ждать Украины подводного аналога дрона Magura V5, представитель ГУР ответил: "Деталей раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите".

Украинские дроны Magura V5

Накануне польский журнал Political Science and Security Studies Journal провел исследование, в котором обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.

Ранее в ГУР анонсировали новые сюрпризы для окупантов, связанные с украинскими надводными дронами Magura V5.

В то же время в разведке сообщили, что Россия пытается воспроизвести морские дроны Magura V5. Однако ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволили сегодня агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем. Украина в этом вопросе значительно опережает Россию.

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