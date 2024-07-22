В ГУР раскрыли детали производства подводных дронов Magura V5

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона ответил на вопрос об усовершенствовании украинских надводных дронов Magura V5.
Главные тезисы
- Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло детали производства подводных дронов Magura V5 и подчеркнуло их высокую эффективность.
- Украинские надводные дроны Magura V5 получили признание в журналистских исследованиях и продолжают развиваться, обеспечивая страну современными средствами обороны.
- Польское исследование показало, что украинский дрон Magura V5 проявил себя эффективно в уничтожении кораблей противника в ходе военных действий.
- Украина опережает Россию в развитии подводных дронов и не дает агрессору преимущества в области морских беспилотных систем.
- ГУР продолжает работу над усовершенствованием и разработкой украинских дронов Magura V5, подтверждая свои позиции в сфере военной технологии.
Как проходит производство подводных дронов Magura V5
На вопрос, стоит ли ждать Украины подводного аналога дрона Magura V5, представитель ГУР ответил: "Деталей раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите".
Украинские дроны Magura V5
Накануне польский журнал Political Science and Security Studies Journal провел исследование, в котором обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.
Ранее в ГУР анонсировали новые сюрпризы для окупантов, связанные с украинскими надводными дронами Magura V5.
В то же время в разведке сообщили, что Россия пытается воспроизвести морские дроны Magura V5. Однако ни промышленный шпионаж, ни такая деятельность не позволили сегодня агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем. Украина в этом вопросе значительно опережает Россию.
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