По информации командующего Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николая Олещука, в течение ночи зенитно-ракетные подразделения уничтожили десятки дронов преступной армии РФ, пытавшихся атаковать Украину.
Главные тезисы
- Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил Украины уничтожили десятки дронов преступной армии РФ в ночной атаке.
- Руководители Украины подчеркнули важность надежной защиты от атак оккупационной армии и отметили успешное вмешательство в случае атакующих дронов.
- Президент Зеленский обратил внимание на факт выпуска оккупационной армией РФ почти 40 БпЛА-камикадзе типа Shahed, но подчеркнул успешное сбивание большинства из них Силами обороны Украины.
- Руководитель Киевской ОВА отметил об обломках, упавших на территорию Киевской области, и незначительных повреждениях, но без попаданий по критическим объектам инфраструктуры.
- Зеленский подчеркнул необходимость надежной защиты и использования дальнобойных ресурсов в ответ на российский террор к украинским населенным пунктам и фронтовым позициям.
Что известно о боевой работе подразделений ПВО в течение минувшей ночи
Олещук отметил, что на обнародованном видео показана работа подразделений ПВО по дронам оккупационной армии РФ на юге Украины.
Что известно об атаках дронов армии РФ по Украине в течение минувшей ночи
По информации руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, в ночь на 21 июля беспилотники преступной армии РФ атаковали Киевскую область.
В результате на территории двух районов области упали обломки.
Кравченко подчеркнул, что попаданий по объектам критической и гражданской инфраструктуры в регионе зафиксировано не было.
В то же время на территории двух районов области в результате падения обломков есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля.
В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что только минувшей ночью оккупационная армия РФ выпустила для атак по Украине почти 40 БпЛА-камикадзе типа Shahed.
Президент подчеркнул – важно, что большинство этих "шахедов" сбили Силы обороны.
Зеленский отметил, что достаточная дальнобойность Украины должна быть справедливым ответом на российский террор.
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