В Воздушных силах показали уничтожение дронов РФ в минувшую ночь — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах показали уничтожение дронов РФ в минувшую ночь — видео

Николай Олещук
Ракета ПВО ВСУ
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По информации командующего Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николая Олещука, в течение ночи зенитно-ракетные подразделения уничтожили десятки дронов преступной армии РФ, пытавшихся атаковать Украину.

Главные тезисы

  • Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил Украины уничтожили десятки дронов преступной армии РФ в ночной атаке.
  • Руководители Украины подчеркнули важность надежной защиты от атак оккупационной армии и отметили успешное вмешательство в случае атакующих дронов.
  • Президент Зеленский обратил внимание на факт выпуска оккупационной армией РФ почти 40 БпЛА-камикадзе типа Shahed, но подчеркнул успешное сбивание большинства из них Силами обороны Украины.
  • Руководитель Киевской ОВА отметил об обломках, упавших на территорию Киевской области, и незначительных повреждениях, но без попаданий по критическим объектам инфраструктуры.
  • Зеленский подчеркнул необходимость надежной защиты и использования дальнобойных ресурсов в ответ на российский террор к украинским населенным пунктам и фронтовым позициям.

Что известно о боевой работе подразделений ПВО в течение минувшей ночи

Олещук отметил, что на обнародованном видео показана работа подразделений ПВО по дронам оккупационной армии РФ на юге Украины.

Спасибо воинам зенитной ракетной бригады за меткость и результат! – подчеркнул командующий ПС ВСУ.

Что известно об атаках дронов армии РФ по Украине в течение минувшей ночи

По информации руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, в ночь на 21 июля беспилотники преступной армии РФ атаковали Киевскую область.

В результате на территории двух районов области упали обломки.

Кравченко подчеркнул, что попаданий по объектам критической и гражданской инфраструктуры в регионе зафиксировано не было.

В то же время на территории двух районов области в результате падения обломков есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что только минувшей ночью оккупационная армия РФ выпустила для атак по Украине почти 40 БпЛА-камикадзе типа Shahed.

Президент подчеркнул – важно, что большинство этих "шахедов" сбили Силы обороны.

Когда ежесуточно российская авиация запускает более ста управляемых бомб против наших городов и сел, против наших фронтовых позиций – нам нужна надежная защита и от них, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что достаточная дальнобойность Украины должна быть справедливым ответом на российский террор.

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