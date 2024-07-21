По информации командующего Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Николая Олещука, в течение ночи зенитно-ракетные подразделения уничтожили десятки дронов преступной армии РФ, пытавшихся атаковать Украину.

Что известно о боевой работе подразделений ПВО в течение минувшей ночи

Олещук отметил, что на обнародованном видео показана работа подразделений ПВО по дронам оккупационной армии РФ на юге Украины.

Спасибо воинам зенитной ракетной бригады за меткость и результат! – подчеркнул командующий ПС ВСУ. Поделиться

Что известно об атаках дронов армии РФ по Украине в течение минувшей ночи

По информации руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, в ночь на 21 июля беспилотники преступной армии РФ атаковали Киевскую область.

В результате на территории двух районов области упали обломки.

Кравченко подчеркнул, что попаданий по объектам критической и гражданской инфраструктуры в регионе зафиксировано не было.

В то же время на территории двух районов области в результате падения обломков есть незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов и автомобиля.

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что только минувшей ночью оккупационная армия РФ выпустила для атак по Украине почти 40 БпЛА-камикадзе типа Shahed.

Президент подчеркнул – важно, что большинство этих "шахедов" сбили Силы обороны.

Когда ежесуточно российская авиация запускает более ста управляемых бомб против наших городов и сел, против наших фронтовых позиций – нам нужна надежная защита и от них, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский отметил, что достаточная дальнобойность Украины должна быть справедливым ответом на российский террор.