За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Миколи Олещука, протягом ночі зенітно-ракетні підрозділи знищили десятки дронів злочинної армії РФ, які намагались атакувати Україну.
Головні тези:
- Під час нічних атак українські зенітно-ракетні підрозділи знищили десятки дронів злочинної армії РФ, які намагались атакувати Україну.
- Керівник Київської ОВА повідомив про атаку безпілотників російської армії на Київську область, що призвело до незначних пошкоджень.
- Президент Зеленський підкреслив важливість надійного захисту від атак окупаційної армії РФ та відзначив успішне збиття атакуючих дронів.
- Окупаційна армія РФ випустила для атак майже 40 БпЛА-камікадзе, проте більшість з них були збиті Силами оборони України.
- Зеленський закликав до надійного захисту та використання далекобійних ресурсів у відповідь на російський терор українських міст та сіл.
Що відомо про бойову роботу підрозділів ППО протягом минулої ночі
Олещук зазначив, що на оприлюдненому відео показана робота підрозділів ППО по дронах окупаційної армії РФ на півдні України.
Що відомо про атаки дронів армії РФ по Україні протягом минулої ночі
За інформацією керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, у ніч на 21 липня безпілотники злочинної армії РФ атакували Київську область.
Внаслідок цього на території двох районів області впали уламки.
Кравченко підкреслив, що влучань по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури в регіоні зафіксовано не було.
Водночас на території двох районів області внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля.
У той же час президент Володимир Зеленський зазначив, що лише минулої ночі окупаційна армія РФ випустила для атак по Україні майже 40 БпЛА-камікадзе типу “Shahed”.
Президент наголосив – важливо, що більшість цих "шахедів" збили Сили оборони.
Зеленський зауважив, що достатня далекобійність України має бути справедливою відповіддю на російський терор.
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