За інформацією командувача Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Миколи Олещука, протягом ночі зенітно-ракетні підрозділи знищили десятки дронів злочинної армії РФ, які намагались атакувати Україну.

Що відомо про бойову роботу підрозділів ППО протягом минулої ночі

Олещук зазначив, що на оприлюдненому відео показана робота підрозділів ППО по дронах окупаційної армії РФ на півдні України.

Дякую воїнам зенітної ракетної бригади за влучність та результат! - наголосив командувач ПС ЗСУ. Поширити

Що відомо про атаки дронів армії РФ по Україні протягом минулої ночі

За інформацією керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, у ніч на 21 липня безпілотники злочинної армії РФ атакували Київську область.

Внаслідок цього на території двох районів області впали уламки.

Кравченко підкреслив, що влучань по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури в регіоні зафіксовано не було.

Водночас на території двох районів області внаслідок падіння уламків є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля.

У той же час президент Володимир Зеленський зазначив, що лише минулої ночі окупаційна армія РФ випустила для атак по Україні майже 40 БпЛА-камікадзе типу “Shahed”.

Президент наголосив – важливо, що більшість цих "шахедів" збили Сили оборони.

Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них, - підкреслив Зеленський. Поширити

Зеленський зауважив, що достатня далекобійність України має бути справедливою відповіддю на російський терор.