Росія атакує Україну новими дронами — з'явилися перші фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакує Україну новими дронами — з'явилися перші фото

новий російський дрон
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Джерело:  Defense Express

20 липня армія РФ влаштувала чергову атаку на Київ та використала під час неї новий невідомий дрон. Лише зараз стало відомо, як він насправді виглядає.

Головні тези:

  • Новий дрон РФ дуже сильно відрізняється від попередніх моделей та може бути дроном-камікадзе.
  • Експерти проводять дослідження збитого дрона, щоб встановити його виробника, можливості та компоненти.
  • 21 липня армія РФ завдала кілька ударів по Україні, використовуючи балістичні ракети та ударні БПЛА.

Що відомо про новий російський дрон

Насамперед важливо звернути увагу на те, що він суттєво відрізняється від Shahed-136.

Окрім того, зазначається, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. Це підтверджує той факт, що йдеться саме про дрон-камікадзе.

Команда Defense Express від своїх джерел отримала додаткові фото цього збитого дрона.

За попередніми даними, мовиться про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

Експерти звертають увагу на те, що він чимось нагадує російський ZALA 421-20, адже має певні схожі риси.

Але цей БПЛА належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті. Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії, — йдеться в повідомленні.

Невідомий дрон та ZALA 421-20

Що важливо розуміти, наразі тривають активні дослідження рештків цього дрона, тому незабаром вдасться встановити його можливості, особливості, а також виробника і компоненти з яких він зібраний.

Атака РФ на Україну 21 липня — перші подробиці

Ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 39-ма ударними дронами-камікадзе.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, до відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА «Shahed — 131/136». Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атаку дронів 21 липня відбивали у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

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