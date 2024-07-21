Росія атакує Україну новими дронами — з'явилися перші фото

20 липня армія РФ влаштувала чергову атаку на Київ та використала під час неї новий невідомий дрон. Лише зараз стало відомо, як він насправді виглядає.

Що відомо про новий російський дрон

Насамперед важливо звернути увагу на те, що він суттєво відрізняється від Shahed-136.

Окрім того, зазначається, що він рухався на надмалій висоті 20-30 метрів. Це підтверджує той факт, що йдеться саме про дрон-камікадзе.

Команда Defense Express від своїх джерел отримала додаткові фото цього збитого дрона.

За попередніми даними, мовиться про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю.

Експерти звертають увагу на те, що він чимось нагадує російський ZALA 421-20, адже має певні схожі риси.

Але цей БПЛА належить до розвідувальних, а тому навряд би летів на такій малій висоті. Більше того, дрони цього типу малорозповсюджені та навряд ще виробляються, бо просувати цей дрон ZALA почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії, — йдеться в повідомленні. Поширити

Невідомий дрон та ZALA 421-20

Що важливо розуміти, наразі тривають активні дослідження рештків цього дрона, тому незабаром вдасться встановити його можливості, особливості, а також виробника і компоненти з яких він зібраний.

Атака РФ на Україну 21 липня — перші подробиці

Ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 39-ма ударними дронами-камікадзе.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, до відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА «Shahed — 131/136». Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, — йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атаку дронів 21 липня відбивали у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.