Росіяни панікують на тлі нової атаки дронів та відсутності світла — відео

Нова “бавовна” у країні-агресорці РФ та відключення електрики підштовхнули громадян РФ до активного висловлення невдоволення у соціальних мережах.

У Росії стрімко зростає кількість проблем

Так, у Єйську місцеві мешканці помітили іскри на ЛЕП.

Вони також скаржаться на те, що світла немає вже кілька годин.

19 липня «Кубаньводкомплекс» оголосив, що цієї ночі «через численні позаштатні ситуації в системі електропостачання» у ряду будинків також відключать холодну воду.

Фото: скриншот

Мать вашу !!!! SOS!! Дайте світло! Вже всі на нервах! Холодильник тече, продукти псуються. З обіду немає світла! — пишуть мешканці у коментарях у ТГ-каналі голови Єйського району Романа Бублика. Поширити

“Бавовна” у Росії та окупованому Криму 19 липня. Що відомо

Згідно з останніми даними, протягом ночі два регіони РФ і Крим зазнали атак безпілотників

Міноборони Росії стверджує, що 11 безпілотників збили над Курською областю, три — над Бєлгородською, ще п'ять БПЛА збили над анексованим Кримом та Чорним морем.

У Курську після падіння уламків БПЛА поранення та опіки отримали двоє жителів, — стверджує губернатора Курської області Олексій Смирнов, однак жодних доказів не публікує.

Окрім того, вказано, що на Бєлгородщині, у Шебекіно, внаслідок ранкового обстрілу пошкодження отримав житловий будинок. Кількість постраждалих наразі невідома.

Варто зазначити, що вранці 19 липня також з’явилася інформація про вибухи в окупованому Росією українському Луганську.