Росіяни панікують на тлі нової атаки дронів та відсутності світла — відео

Нова “бавовна” у країні-агресорці РФ та відключення електрики підштовхнули громадян РФ до активного висловлення невдоволення у соціальних мережах.
Головні тези:
- У Росії спостерігається зростання напруги серед населення через атаки дронів та відключення електрики.
- Ситуація загострилася після атак безпілотників у Курську, Бєлгороді та окупованому Криму, що призвело до серйозних матеріальних збитків.
- Вибухи в окупованому Луганську також вплинули на загострення ситуації.
У Росії стрімко зростає кількість проблем
Так, у Єйську місцеві мешканці помітили іскри на ЛЕП.
Вони також скаржаться на те, що світла немає вже кілька годин.
19 липня «Кубаньводкомплекс» оголосив, що цієї ночі «через численні позаштатні ситуації в системі електропостачання» у ряду будинків також відключать холодну воду.
“Бавовна” у Росії та окупованому Криму 19 липня. Що відомо
Згідно з останніми даними, протягом ночі два регіони РФ і Крим зазнали атак безпілотників
Міноборони Росії стверджує, що 11 безпілотників збили над Курською областю, три — над Бєлгородською, ще п'ять БПЛА збили над анексованим Кримом та Чорним морем.
У Курську після падіння уламків БПЛА поранення та опіки отримали двоє жителів, — стверджує губернатора Курської області Олексій Смирнов, однак жодних доказів не публікує.
Окрім того, вказано, що на Бєлгородщині, у Шебекіно, внаслідок ранкового обстрілу пошкодження отримав житловий будинок. Кількість постраждалих наразі невідома.
Варто зазначити, що вранці 19 липня також з’явилася інформація про вибухи в окупованому Росією українському Луганську.
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