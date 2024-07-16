Нічна атака РФ на Україну. На Київщині виявили уламки дронів

У ніч проти 16 липня противник атакував Київську область ударними дронами.
Головні тези:
- За інформацією Київської ОВА, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені, постраждалих немає.
- Дрон-камікадзе РФ, який залетів на територію Білорусі, провів там близько 50 хвилин, а потім повернувся на територію України.
- Уламки дронів впали на приватні подвір'я та на відкритій місцевості, спричинивши пожежу та пошкодження будівель.
16 липня у двох районах Київщини виявили уламки дронів РФ
За інформацією голови обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, у регіоні зафіксовано падіння уламків БпЛА у двох районах.
В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвір'я, внаслідок чого сталося займання стерні.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема, вибито вікна та посічено фасади.
Також уламки впали за межами населених пунктів на відкритій місцевості.
Російський шахед “заблудився“ й залетів на територію Білорусі
За інформацією Беларускі Гаюн, дрон-камікадзе провів на білоруській території близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 км.
Перші повідомлення про порушення повітряного простору Білорусі з'явились близько о 4 ранку.
Безпілотник зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Згодом БпЛА рухався на північ, у напрямку Хойників, а потім оминув Брагін і попрямував у бік селища міського типу Комарин.
Білорусь не підіймала авіацію у зазначених районах.
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