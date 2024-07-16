Нічна атака РФ на Україну. На Київщині виявили уламки дронів

У ніч проти 16 липня противник атакував Київську область ударними дронами.

16 липня у двох районах Київщини виявили уламки дронів РФ

За інформацією голови обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, у регіоні зафіксовано падіння уламків БпЛА у двох районах.

Уночі ворог атакував наш регіон ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Постраждалих немає. Падіння уламків дронів фіксують у двох районах. Руслан Кравченко Голова Київської ОВА

В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвір'я, внаслідок чого сталося займання стерні.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема, вибито вікна та посічено фасади.

Також уламки впали за межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Російський шахед “заблудився“ й залетів на територію Білорусі

За інформацією Беларускі Гаюн, дрон-камікадзе провів на білоруській території близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 км.

Перші повідомлення про порушення повітряного простору Білорусі з'явились близько о 4 ранку.

Беларускі Гаюн

Безпілотник зайшов у Білорусь у районі села Біла Сорока на території Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Згодом БпЛА рухався на північ, у напрямку Хойників, а потім оминув Брагін і попрямував у бік селища міського типу Комарин.

Уже о 5 ранку шахед покинув Білорусь і повернувся на територію України. Сумарно дрон-камікадзе провів на території нашої країни близько 50 хвилин і пролетів не менше 60 км — йдеться у повідомленні. Поширити

Білорусь не підіймала авіацію у зазначених районах.