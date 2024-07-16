Ночная атака РФ в Украину. В Киевской области обнаружили обломки дронов

В ночь на 16 июля противник атаковал Киевскую область ударными дронами.
Главные тезисы
- По информации Киевской ОВА, объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет.
- Дрон-камикадзе РФ, залетевший на территорию Беларуси, провел там около 50 минут, а затем вернулся на территорию Украины.
- Обломки дронов упали на частные подворья и на открытой местности, повлекшие пожар и повреждение зданий.
16 июля в двух районах Киевщины обнаружили обломки дронов РФ
По информации главы областной военной администрации Руслана Кравченко, в регионе зафиксировано падение обломков БпЛА в двух районах.
В одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, в результате чего произошло возгорание стерни.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Повреждены два нежилых здания, в частности, выбиты окна и иссечены фасады.
Также обломки рухнули за пределами населённых пунктов на открытой местности.
Российский шахед "заблудился" и залетел на территорию Беларуси
По информации Белорусский Гаюн, дрон-камикадзе провел на белорусской территории около 50 минут и пролетел не менее 60 км.
Первые сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси появились около 4 утра.
Беспилотник вошел в Белоруссию в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Впоследствии БпЛА двигался на север, в направлении Хойников, а затем обошел Брагин и направился в сторону поселка городского типа Комарин.
Белоруссия не поднимала авиацию в указанных районах.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-