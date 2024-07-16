Ночная атака РФ в Украину. В Киевской области обнаружили обломки дронов

В ночь на 16 июля противник атаковал Киевскую область ударными дронами.

16 июля в двух районах Киевщины обнаружили обломки дронов РФ

По информации главы областной военной администрации Руслана Кравченко, в регионе зафиксировано падение обломков БпЛА в двух районах.

Ночью враг атаковал наш регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет. Падение обломков дронов фиксируют в двух районах. Руслан Кравченко Глава Киевской ОВА

В одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, в результате чего произошло возгорание стерни.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Повреждены два нежилых здания, в частности, выбиты окна и иссечены фасады.

Также обломки рухнули за пределами населённых пунктов на открытой местности.

Российский шахед "заблудился" и залетел на территорию Беларуси

По информации Белорусский Гаюн, дрон-камикадзе провел на белорусской территории около 50 минут и пролетел не менее 60 км.

Первые сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси появились около 4 утра.

Белорусский Гаюн

Беспилотник вошел в Белоруссию в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Впоследствии БпЛА двигался на север, в направлении Хойников, а затем обошел Брагин и направился в сторону поселка городского типа Комарин.

Уже в 5 утра шахед покинул Белоруссию и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км, говорится в сообщении. Поделиться

Белоруссия не поднимала авиацию в указанных районах.