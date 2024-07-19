Россияне паникуют на фоне новой атаки дронов и отсутствия света — фото

Новая "бавовна" в стране-агрессорке РФ и отключение электричества подтолкнули граждан РФ к активному выражению недовольства в социальных сетях.
Главные тезисы
- В Ейске местные жители столкнулись с проблемами с электроснабжением и водоснабжением.
- Минобороны России сообщает о сбитых беспилотниках над двумя регионами РФ и Крымом.
- Утром 19 июля в оккупированном Луганске также слышны взрывы.
В России стремительно растет количество проблем
Так, в Ейске местные жители заметили искры на ЛЭП.
Они также жалуются, что света нет уже несколько часов.
19 июля "Кубаньводкомплекс" объявил, что этой ночью "из-за многочисленных внештатных ситуаций в системе электроснабжения" в ряде домов также отключат холодную воду.
"Бавовна" в России и оккупированном Крыму 19 июля. Что известно
Согласно последним данным, в течение ночи два региона РФ и Крым подверглись атакам беспилотников.
Минобороны России утверждает, что 11 беспилотников сбили над Курской областью, три над Белгородской, еще пять БПЛА сбили над аннексированным Крымом и Черным морем.
Кроме того, указано, что на Белгородщине, в Шебекино, в результате утренних обстрелов повреждение получил жилой дом. Количество пострадавших пока неизвестно.
Следует отметить, что утром 19 июля также появилась информация о взрывах в оккупированном Россией украинском Луганске.
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