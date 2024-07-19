Россияне паникуют на фоне новой атаки дронов и отсутствия света — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне паникуют на фоне новой атаки дронов и отсутствия света — фото

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Источник:  online.ua

Новая "бавовна" в стране-агрессорке РФ и отключение электричества подтолкнули граждан РФ к активному выражению недовольства в социальных сетях.

Главные тезисы

  • В Ейске местные жители столкнулись с проблемами с электроснабжением и водоснабжением.
  • Минобороны России сообщает о сбитых беспилотниках над двумя регионами РФ и Крымом.
  • Утром 19 июля в оккупированном Луганске также слышны взрывы.

В России стремительно растет количество проблем

Так, в Ейске местные жители заметили искры на ЛЭП.

Они также жалуются, что света нет уже несколько часов.

19 июля "Кубаньводкомплекс" объявил, что этой ночью "из-за многочисленных внештатных ситуаций в системе электроснабжения" в ряде домов также отключат холодную воду.

Фото: скриншот

Мать вашу!!!! SOS!! Дайте свет! Уже все на нервах! Холодильник течет, продукты портятся. С обеда нет света! — пишут жители в комментариях в ТГ-канале главы Ейского района Романа Бублика.

"Бавовна" в России и оккупированном Крыму 19 июля. Что известно

Согласно последним данным, в течение ночи два региона РФ и Крым подверглись атакам беспилотников.

Минобороны России утверждает, что 11 беспилотников сбили над Курской областью, три над Белгородской, еще пять БПЛА сбили над аннексированным Крымом и Черным морем.

В Курске после падения обломков БПЛА ранения и ожоги получили двое жителей, — утверждает губернатор Курской области Алексей Смирнов, однако никаких доказательств не публикует.

Кроме того, указано, что на Белгородщине, в Шебекино, в результате утренних обстрелов повреждение получил жилой дом. Количество пострадавших пока неизвестно.

Следует отметить, что утром 19 июля также появилась информация о взрывах в оккупированном Россией украинском Луганске.

В Луганске раздалось около 10 взрывов. Дым в районе "Авиационного училища", — сообщают местные телеграмм-каналы.

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