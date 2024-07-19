Россияне паникуют на фоне новой атаки дронов и отсутствия света — фото

Новая "бавовна" в стране-агрессорке РФ и отключение электричества подтолкнули граждан РФ к активному выражению недовольства в социальных сетях.

В России стремительно растет количество проблем

Так, в Ейске местные жители заметили искры на ЛЭП.

Они также жалуются, что света нет уже несколько часов.

19 июля "Кубаньводкомплекс" объявил, что этой ночью "из-за многочисленных внештатных ситуаций в системе электроснабжения" в ряде домов также отключат холодную воду.

Фото: скриншот

Мать вашу!!!! SOS!! Дайте свет! Уже все на нервах! Холодильник течет, продукты портятся. С обеда нет света! — пишут жители в комментариях в ТГ-канале главы Ейского района Романа Бублика. Поделиться

"Бавовна" в России и оккупированном Крыму 19 июля. Что известно

Согласно последним данным, в течение ночи два региона РФ и Крым подверглись атакам беспилотников.

Минобороны России утверждает, что 11 беспилотников сбили над Курской областью, три над Белгородской, еще пять БПЛА сбили над аннексированным Крымом и Черным морем.

В Курске после падения обломков БПЛА ранения и ожоги получили двое жителей, — утверждает губернатор Курской области Алексей Смирнов, однако никаких доказательств не публикует. Поделиться

Кроме того, указано, что на Белгородщине, в Шебекино, в результате утренних обстрелов повреждение получил жилой дом. Количество пострадавших пока неизвестно.

Следует отметить, что утром 19 июля также появилась информация о взрывах в оккупированном Россией украинском Луганске.