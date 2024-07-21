Россия атакует Украину новыми дронами — появились первые фото

20 июля армия РФ устроила очередную атаку на Киев и использовала во время нее новый неизвестный дрон. Только сейчас стало известно, как он на самом деле выглядит.

Что известно про новый дрон РФ

Прежде всего, важно обратить внимание на то, что он существенно отличается от Shahed-136.

Кроме того, указано, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров. Это подтверждает тот факт, что речь идет именно о дроне-камикадзе.

Команда Defense Express от своих источников получила дополнительные фото этого сбитого дрона.

По предварительным данным, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более 4 метров, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.

Эксперты обращают внимание на то, что он чем-то напоминает российский ZALA 421-20, ведь имеет определенные схожие черты.

Но этот БПЛА относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на столь малой высоте. Более того, дроны этого типа малораспространены и вряд ли производятся, потому что продвигать этот дрон ZALA начала еще в начале 2010-х годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании, — сказано в сообщении. Поделиться

Неизвестный дрон и ZALA 421-20

Что важно понимать, сейчас продолжаются активные исследования этого дрона, поэтому вскоре удастся установить его возможности, особенности, а также производителя и компоненты, из которых он собран.

Атака РФ на Украину 21 июля — первые подробности

Враг нанес удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 39-ю ударными дронами-камикадзе.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных Сил.

Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА «Shahed — 131/136». Также благодаря активному противодействию вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, — сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атаку дронов 21 июля отражали в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.