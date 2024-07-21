Россия атакует Украину новыми дронами — появились первые фото

20 июля армия РФ устроила очередную атаку на Киев и использовала во время нее новый неизвестный дрон. Только сейчас стало известно, как он на самом деле выглядит.
Главные тезисы
- Новый дрон РФ очень сильно отличается от предыдущих моделей и может быть дроном-камикадзе.
- Эксперты проводят исследования сбитого дрона, чтобы установить его изготовителя, возможности и компоненты.
- 21 июля армия РФ нанесла несколько ударов по Украине, используя баллистические ракеты и ударные БПЛА.
Что известно про новый дрон РФ
Прежде всего, важно обратить внимание на то, что он существенно отличается от Shahed-136.
Кроме того, указано, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров. Это подтверждает тот факт, что речь идет именно о дроне-камикадзе.
Команда Defense Express от своих источников получила дополнительные фото этого сбитого дрона.
По предварительным данным, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более 4 метров, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.
Эксперты обращают внимание на то, что он чем-то напоминает российский ZALA 421-20, ведь имеет определенные схожие черты.
Что важно понимать, сейчас продолжаются активные исследования этого дрона, поэтому вскоре удастся установить его возможности, особенности, а также производителя и компоненты, из которых он собран.
Атака РФ на Украину 21 июля — первые подробности
Враг нанес удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 39-ю ударными дронами-камикадзе.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных Сил.
Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА «Shahed — 131/136». Также благодаря активному противодействию вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, — сказано в сообщении.
Атаку дронов 21 июля отражали в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.
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