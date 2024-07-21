Россия атакует Украину новыми дронами — появились первые фото
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атакует Украину новыми дронами — появились первые фото

новый дрон РФ
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Источник:  Defense Express

20 июля армия РФ устроила очередную атаку на Киев и использовала во время нее новый неизвестный дрон. Только сейчас стало известно, как он на самом деле выглядит.

Главные тезисы

  • Новый дрон РФ очень сильно отличается от предыдущих моделей и может быть дроном-камикадзе.
  • Эксперты проводят исследования сбитого дрона, чтобы установить его изготовителя, возможности и компоненты.
  • 21 июля армия РФ нанесла несколько ударов по Украине, используя баллистические ракеты и ударные БПЛА.

Что известно про новый дрон РФ

Прежде всего, важно обратить внимание на то, что он существенно отличается от Shahed-136.

Кроме того, указано, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров. Это подтверждает тот факт, что речь идет именно о дроне-камикадзе.

Команда Defense Express от своих источников получила дополнительные фото этого сбитого дрона.

По предварительным данным, речь идет о БПЛА с возможным размахом крыла более 4 метров, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля.

Эксперты обращают внимание на то, что он чем-то напоминает российский ZALA 421-20, ведь имеет определенные схожие черты.

Но этот БПЛА относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на столь малой высоте. Более того, дроны этого типа малораспространены и вряд ли производятся, потому что продвигать этот дрон ZALA начала еще в начале 2010-х годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании, — сказано в сообщении.

Неизвестный дрон и ZALA 421-20

Что важно понимать, сейчас продолжаются активные исследования этого дрона, поэтому вскоре удастся установить его возможности, особенности, а также производителя и компоненты, из которых он собран.

Атака РФ на Украину 21 июля — первые подробности

Враг нанес удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 39-ю ударными дронами-камикадзе.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, к отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных Сил.

Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА «Shahed — 131/136». Также благодаря активному противодействию вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, — сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атаку дронов 21 июля отражали в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.

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