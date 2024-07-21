Войска РФ атаковали дроном магазин в Харьковской области. Есть раненые

Российские оккупанты из дрона атаковали магазин в селе Ивашки Харьковской области. Пострадали люди.

Россияне дроном атаковали магазин в селе Харьковской области

Около 15:40 в селе Ивашки Богодуховского района из-за попадания FPV-дрона в магазин пострадали двое мужчин — 48 и 33 лет, две женщины — 62 и 44 года, — рассказал председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов. Поделиться

Кроме того, в Чугуевском районе в результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет.

А в селе Казачья Лопань в результате обстрела пострадали мужчина 64 года и женщина 77 лет.

Также в результате вражеского артобстрела поврежден частный дом в Купянске.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно атакуют жилые дома, бригады спасателей, медиков, правоохранителей с помощью дронов. Харьковская область – не исключение.

К примеру, в апреле дрон атаковал автомобиль в Харьковской области, был ранен мужчина.