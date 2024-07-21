Войска РФ атаковали дроном магазин в Харьковской области. Есть раненые

Российские оккупанты из дрона атаковали магазин в селе Ивашки Харьковской области. Пострадали люди.
Главные тезисы
- В результате атаки дроном в Харьковской области жертвами стали две женщины и два мужчины, что стало поводом для серьезного возмущения общественности.
- Российские войска с использованием дронов постоянно атакуют мирное население Харьковской области, нанося ущерб не только людям, но и домам и инфраструктуре.
- Дроны также используются для точного поражения объектов врага на линии фронта в Харьковской области, что является важным военным стратегическим шагом.
- Возмущение общества вызывает также разрушение частных домов и пострадавших граждан в результате атак и обстрелов Российской Федерации.
- Необходимо немедленно принять меры по защите населения Харьковщины от агрессивных действий российских сил и повышения безопасности региона в целом.
Россияне дроном атаковали магазин в селе Харьковской области
Кроме того, в Чугуевском районе в результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет.
А в селе Казачья Лопань в результате обстрела пострадали мужчина 64 года и женщина 77 лет.
Также в результате вражеского артобстрела поврежден частный дом в Купянске.
Обстрелы Харьковской области
Российские войска постоянно атакуют жилые дома, бригады спасателей, медиков, правоохранителей с помощью дронов. Харьковская область – не исключение.
К примеру, в апреле дрон атаковал автомобиль в Харьковской области, был ранен мужчина.
В то же время, дроны помогают и Силам обороны Украины точечно поражать объекты РФ на линии фронта в Харьковской области. Например, в ноябре 2023 пограничники из дрона разрушили российский блокпост в Харьковской области, который был обустроен на одной из дорог.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-