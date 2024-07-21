Войска РФ атаковали дроном магазин в Харьковской области. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали дроном магазин в Харьковской области. Есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Войска РФ атаковали дроном магазин в Харьковской области. Есть раненые
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Российские оккупанты из дрона атаковали магазин в селе Ивашки Харьковской области. Пострадали люди.

Главные тезисы

  • В результате атаки дроном в Харьковской области жертвами стали две женщины и два мужчины, что стало поводом для серьезного возмущения общественности.
  • Российские войска с использованием дронов постоянно атакуют мирное население Харьковской области, нанося ущерб не только людям, но и домам и инфраструктуре.
  • Дроны также используются для точного поражения объектов врага на линии фронта в Харьковской области, что является важным военным стратегическим шагом.
  • Возмущение общества вызывает также разрушение частных домов и пострадавших граждан в результате атак и обстрелов Российской Федерации.
  • Необходимо немедленно принять меры по защите населения Харьковщины от агрессивных действий российских сил и повышения безопасности региона в целом.

Россияне дроном атаковали магазин в селе Харьковской области

Около 15:40 в селе Ивашки Богодуховского района из-за попадания FPV-дрона в магазин пострадали двое мужчин — 48 и 33 лет, две женщины — 62 и 44 года, — рассказал председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Кроме того, в Чугуевском районе в результате обстрела С-300 разрушено частное домовладение. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет.

А в селе Казачья Лопань в результате обстрела пострадали мужчина 64 года и женщина 77 лет.

Также в результате вражеского артобстрела поврежден частный дом в Купянске.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно атакуют жилые дома, бригады спасателей, медиков, правоохранителей с помощью дронов. Харьковская область – не исключение.

К примеру, в апреле дрон атаковал автомобиль в Харьковской области, был ранен мужчина.

В то же время, дроны помогают и Силам обороны Украины точечно поражать объекты РФ на линии фронта в Харьковской области. Например, в ноябре 2023 пограничники из дрона разрушили российский блокпост в Харьковской области, который был обустроен на одной из дорог.

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