Війська РФ атакували дроном магазин на Харківщині. Є поранені

Російські окупанти з дрона атакували магазин в селі Івашки Харківської області. Постраждали люди.
Головні тези:
- Внаслідок атаки дроном на Харківщині жертвами стали дві жінки та два чоловіки, що стало поводом для серйозного обурення громадськості.
- Російські війська з використанням дронів постійно атакують мирне населення Харківської області, завдаючи шкоду не лише людям, а й будинкам та інфраструктурі.
- Дрони також використовуються для точного ураження об'єктів ворога на лінії фронту в Харківській області, що є важливим військовим стратегічним кроком.
- Обурення суспільства викликає також руйнування приватних будинків та постраждаліх громадян унаслідок атак і обстрілів Російської Федерації.
- Необхідно негайно прийняти заходи для захисту населення Харківщини від агресивних дій російських сил і підвищення безпеки регіону в цілому.
Росіяни дроном атакували магазин в селі Харківської області
Крім того, у Чугуївському районі внаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.
А в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу постраждали чоловік 64 роки та жінка 77 років.
Також внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок у Куп’янську.
Обстріли Харківської області
Російські війська постійно атакують житлові будинки, бригади рятувальників, медиків, правоохоронців за допомогою дронів. Харківська область — не виняток.
Наприклад, у квітні дрон атакував автомобіль у Харківській області, був поранений чоловік.
Водночас дрони допомагають і Силам оборони України точково вражати об'єкти РФ на лінії фронту в Харківській області. Наприклад, у листопаді 2023 року прикордонники з дрону зруйнували російський блокпост у Харківській області, який був облаштований на одній із доріг.
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