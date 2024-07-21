Війська РФ атакували дроном магазин на Харківщині. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували дроном магазин на Харківщині. Є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Війська РФ атакували дроном магазин на Харківщині

Російські окупанти з дрона атакували магазин в селі Івашки Харківської області. Постраждали люди.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки дроном на Харківщині жертвами стали дві жінки та два чоловіки, що стало поводом для серйозного обурення громадськості.
  • Російські війська з використанням дронів постійно атакують мирне населення Харківської області, завдаючи шкоду не лише людям, а й будинкам та інфраструктурі.
  • Дрони також використовуються для точного ураження об'єктів ворога на лінії фронту в Харківській області, що є важливим військовим стратегічним кроком.
  • Обурення суспільства викликає також руйнування приватних будинків та постраждаліх громадян унаслідок атак і обстрілів Російської Федерації.
  • Необхідно негайно прийняти заходи для захисту населення Харківщини від агресивних дій російських сил і підвищення безпеки регіону в цілому.

Росіяни дроном атакували магазин в селі Харківської області

Близько 15:40 у селі Івашки Богодухівського району через влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки — 48 та 33 років, дві жінки — 62 та 44 років, — розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, у Чугуївському районі внаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

А в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу постраждали чоловік 64 роки та жінка 77 років.

Також внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок у Куп’янську.

Обстріли Харківської області

Російські війська постійно атакують житлові будинки, бригади рятувальників, медиків, правоохоронців за допомогою дронів. Харківська область — не виняток.

Наприклад, у квітні дрон атакував автомобіль у Харківській області, був поранений чоловік.

Водночас дрони допомагають і Силам оборони України точково вражати об'єкти РФ на лінії фронту в Харківській області. Наприклад, у листопаді 2023 року прикордонники з дрону зруйнували російський блокпост у Харківській області, який був облаштований на одній із доріг.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині — є загиблі
Херсонська ОВА
Херсонщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини — є загибла та поранений
Офіс Генерального прокурора
Сумщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину — є жертви
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпропетровщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?