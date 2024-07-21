Війська РФ атакували дроном магазин на Харківщині. Є поранені

Російські окупанти з дрона атакували магазин в селі Івашки Харківської області. Постраждали люди.

Росіяни дроном атакували магазин в селі Харківської області

Близько 15:40 у селі Івашки Богодухівського району через влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки — 48 та 33 років, дві жінки — 62 та 44 років, — розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Поширити

Крім того, у Чугуївському районі внаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

А в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу постраждали чоловік 64 роки та жінка 77 років.

Також внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок у Куп’янську.

Обстріли Харківської області

Російські війська постійно атакують житлові будинки, бригади рятувальників, медиків, правоохоронців за допомогою дронів. Харківська область — не виняток.

Наприклад, у квітні дрон атакував автомобіль у Харківській області, був поранений чоловік.