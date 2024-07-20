Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину — є жертви

20 липня російські війська обстріляли з артилерії Нікополь та Покровську громаду на Дніпропетровщині.

Унаслідок обстрілу РФ у Нікополі загинув чоловік

Російська армія атакувала з артилерії Нікополь та Покровську громаду Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув чоловік та поранень зазнала жінка. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок артилерійських обстрілів у Нікополі загинув 44-річний чоловік. У Покровській громаді через ворожу атаку поранено жінку 60 років. Їй надали меддопомогу. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

У результаті обстрілу РФ також пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач.

Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі

20 липня армія РФ обстріляла село Барвінкове на Харківщині. У результаті атаки є пошкодження інфраструктури та жертви серед цивільного населення.

Про атаку окупаційної армії повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20 липня 03:15 Ізюмський р-н, Барвінківська ТГ, с. Барвінкове Внаслідок обстрілу «Іскандер» по об’єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.

Інформацію підтвердив керівник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Упродовж доби військові рф гатили з різних видів озброєння по населених пунктах Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського, Чугуївського районів Харківщини. Внаслідок російських обстрілів є загиблі й поранені цивільні мешканці. Значно пошкоджені житлові будинки та адміністративні будівлі, зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Поширити

Також Володимир Тимошко уточнив, що військові РФ завдали три ракетні удари по місту.