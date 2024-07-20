Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину — є жертви

20 липня російські війська обстріляли з артилерії Нікополь та Покровську громаду на Дніпропетровщині.
Головні тези:
- У результаті обстрілу РФ на Дніпропетровщині є жертви та пошкоджена інфраструктура.
- Село Барвінкове на Харківщині також потерпіло від артилерійської атаки армії РФ, що призвело до жертв серед мирного населення та масштабних руйнувань.
Унаслідок обстрілу РФ у Нікополі загинув чоловік
Російська армія атакувала з артилерії Нікополь та Покровську громаду Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув чоловік та поранень зазнала жінка. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У результаті обстрілу РФ також пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач.
Армія РФ завдала удару по Харківщині — є загиблі
20 липня армія РФ обстріляла село Барвінкове на Харківщині. У результаті атаки є пошкодження інфраструктури та жертви серед цивільного населення.
Про атаку окупаційної армії повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинули 2 чоловіків та 3 людини поранено.
Інформацію підтвердив керівник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також Володимир Тимошко уточнив, що військові РФ завдали три ракетні удари по місту.
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