Армия РФ обстреляла Днепропетровщину — есть жертвы

20 июля российские войска обстреляли из артиллерии Никополь и Покровскую общину в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Никополь и Покровскую общину в Днепропетровской области, что привело к жертвам и разрушениям.
- Атака армии РФ на село Барвенково в Харьковской области привела к погибшим и раненым среди мирного населения, а также разрушениям инфраструктуры.
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В результате обстрела РФ в Никополе погиб мужчина
Российская армия атаковала из артиллерии Никополь и Покровскую общину Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб мужчина и ранения получила женщина. Сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате обстрела РФ также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы, авто, газопроводы, линия электропередач.
Армия РФ нанесла удар по Харьковщине - есть погибшие
20 июля армия РФ обстреляла село Барвенково в Харьковской области. В результате атаки повреждения инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.
Об атаке оккупационной армии сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По информации Олега Синегубова, в результате атаки погибли 2 мужчины и 3 человека ранены.
Информацию подтвердил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также Владимир Тимошко уточнил, что военные РФ нанесли три ракетных удара по городу.
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