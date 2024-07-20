Армия РФ обстреляла Днепропетровщину — есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину — есть жертвы

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепропетровщина
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20 июля российские войска обстреляли из артиллерии Никополь и Покровскую общину в Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла Никополь и Покровскую общину в Днепропетровской области, что привело к жертвам и разрушениям.
  • Атака армии РФ на село Барвенково в Харьковской области привела к погибшим и раненым среди мирного населения, а также разрушениям инфраструктуры.
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В результате обстрела РФ в Никополе погиб мужчина

Российская армия атаковала из артиллерии Никополь и Покровскую общину Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб мужчина и ранения получила женщина. Сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате артиллерийских обстрелов в Никополе погиб 44-летний мужчина. В Покровской общине из-за вражеской атаки ранена женщина 60 лет. Ей оказали медпомощь.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В результате обстрела РФ также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы, авто, газопроводы, линия электропередач.

Армия РФ нанесла удар по Харьковщине - есть погибшие

20 июля армия РФ обстреляла село Барвенково в Харьковской области. В результате атаки повреждения инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.

Об атаке оккупационной армии сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

20 июля 03:15 Изюмский р-н, Барвенковская ТГ, с. Барвенково В результате обстрела «Искандер» по объекту инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА

По информации Олега Синегубова, в результате атаки погибли 2 мужчины и 3 человека ранены.

Информацию подтвердил руководитель Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

На протяжении суток военные России били по разным видам вооружения по населенным пунктам Дергачевского, Купянского, Изюмского, Чугуевского районов Харьковщины. В результате российских обстрелов погибли и ранены гражданские жители. Значительно повреждены жилые дома и административные здания, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Также Владимир Тимошко уточнил, что военные РФ нанесли три ракетных удара по городу.

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