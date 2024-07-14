Войска РФ обстреляли Мирноград. Есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки многие получили ранения.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград

По данным следствия, сегодня, 14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина 40 лет.

Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Предварительно, оккупанты ударили по городу "УМПБ Д-30СН". В населенном пункте повреждены жилые дома и детсад, — сообщили в Офисе. Поделиться

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек

В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 6 жителей Донбасса: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения. Поделиться

Общее число погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информографике ниже подано без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи.