Войска РФ обстреляли Мирноград. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Мирноград. Есть погибшие и раненые

Офис Генерального прокурора
обстрел
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Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки многие получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили атаку на Мирноград, в результате чего погибла женщина и ранены богатые люди.
  • В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек, а еще 22 мирных жителя получили ранения.
  • Россия продолжает агрессивные действия в Украине, убивая гражданских и нанося ущерб местной инфраструктуре.
  • Ситуация в Мирнограде и Донецкой области напряжена из-за постоянных обстрелов и атак со стороны российских войск.
  • Необходимо международное сотрудничество и поддержка для остановки агрессии России в Украине и защиты мирного населения.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград

По данным следствия, сегодня, 14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина 40 лет.

Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Предварительно, оккупанты ударили по городу "УМПБ Д-30СН". В населенном пункте повреждены жилые дома и детсад, — сообщили в Офисе.

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек

В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 6 жителей Донбасса: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.

Общее число погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информографике ниже подано без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи.

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