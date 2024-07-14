Войска РФ обстреляли Мирноград. Есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки многие получили ранения.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили атаку на Мирноград, в результате чего погибла женщина и ранены богатые люди.
- В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек, а еще 22 мирных жителя получили ранения.
- Россия продолжает агрессивные действия в Украине, убивая гражданских и нанося ущерб местной инфраструктуре.
- Ситуация в Мирнограде и Донецкой области напряжена из-за постоянных обстрелов и атак со стороны российских войск.
- Необходимо международное сотрудничество и поддержка для остановки агрессии России в Украине и защиты мирного населения.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград
По данным следствия, сегодня, 14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина 40 лет.
Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.
В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек
В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Общее число погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информографике ниже подано без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи.
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