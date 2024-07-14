Пятеро гражданских погибли на Херсонщине в течение суток из-за обстрелов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Пятеро гражданских погибли на Херсонщине в течение суток из-за обстрелов РФ

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 9 гражданских, пять человек ранены.

Главные тезисы

  • 13 июля армия РФ обстреляла критическую и социальную инфраструктуру, в том числе медицинские учреждения, учебные заведения и жилые кварталы.
  • В Харьковской области российские оккупанты устроили двойной удар по железнодорожным объектам, что привело к гибели двух человек и ранению 23.
  • Атака на объект Укрзализныци повлекла ранение пяти железнодорожников, среди которых были машинист и руководитель станции.

В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 5 человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

13 июля под обстрелами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львове, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинко, Мытяне , Благовещенское и Херсон.

Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.

Армия РФ атаковала объект Укрзализныци на Харьковщине

13 июля российские оккупанты нанесли двойной удар по железнодорожным объектам и подвижному составу в поселке Буды на Харьковщине. Два человека погибли, 23 ранены.

В результате удара РФ ранены пять железнодорожников:

  • машиниста,

  • начальницу станции,

  • дежурного по станции,

  • старшего путевого мастера,

  • сборщика поездов.

Трое железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте. Поражены вагоны, возникшие из-за вражеского удара возгорания были оперативно локализованы.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во время атаки погибли два человека. Среди них начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.

Он подчеркнул, что враг целенаправленно нанес два удара с промежутком в полчаса, когда все профильные службы уже были на месте.

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