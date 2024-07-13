Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие и много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие и много раненых

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Российские оккупанты в субботу, 13 июля, нанесли удар по гражданской инфраструктуре поселка Буды Харьковского района. В результате атаки погиб один человек, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно об обстреле поселка Буды

По состоянию на 17.18 зафиксировали 16 пострадавших. Девять человек были госпитализированы, среди них один ребенок.

В результате удара россиян поврежден автомобиль «скорой», прибывший на вызов.

Позже количество погибших возросло до двух. Известно о 22 пострадавших, заявил Синегубов.

По его словам, россияне впоследствии нанесли повторный удар по поселку. Число раненых возросло.

В результате атаки РФ в Херсонской области погибли две женщины

13 июля российские военные атаковали Приозерное Херсонского района и село Токаревка в Херсонской области, погибли и ранены.

Во время атаки РФ один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате смертельных травм получила 72-летняя женщина.

Кроме того, из-за обстрела еще два человека пострадали. У 41-летнего мужчины — взрывная и черепно-мозговая травмы, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила обломочное ранение плеча, грудной клетки и живота. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Позже стало известно о еще одной погибшей в результате российского удара по поселку Приозерное.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 50-летняя женщина. Во время атаки она находилась на улице.

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