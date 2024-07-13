Шесть гражданских погибли в Донецкой области в течение суток из-за обстрелов РФ

В течение суток 12 июля в результате ударов армии РФ по Донецкой области снова погибли и ранены мирные жители.

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек

В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 6 жителей Донбасса: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Общее количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информации ниже представлено без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи

Армия РФ атаковала Никопольщину - есть раненые

11 июля оккупационная армия России ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, стало известно о раненых.

В Покровской общине Никопольского района на Днепропетровщине из-за попадания российского дрона-камикадзе пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграмм 11 июля.

Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.