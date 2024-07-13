Шесть гражданских погибли в Донецкой области в течение суток из-за обстрелов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Шесть гражданских погибли в Донецкой области в течение суток из-за обстрелов РФ

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донецкая область
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В течение суток 12 июля в результате ударов армии РФ по Донецкой области снова погибли и ранены мирные жители.

Главные тезисы

  • Обстрелы РФ привели к повреждениям частных домов, хозяйственных сооружений, автомобилей и линий электропередач в Донецкой области.
  • Армия РФ ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, что привело к ранениям двух человек в Покровской общине Никопольского района.
  • Увеличение активности российской армии на Донбассе представляет угрозу для жизни и безопасности мирных жителей в регионе.

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек

В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 6 жителей Донбасса: 4 в Мирнограде и 2 в Константиновке. Еще 22 человека в области за сутки получили ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Общее количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информации ниже представлено без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи

Армия РФ атаковала Никопольщину - есть раненые

11 июля оккупационная армия России ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, стало известно о раненых.

В Покровской общине Никопольского района на Днепропетровщине из-за попадания российского дрона-камикадзе пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграмм 11 июля.

Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.

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