Шесть гражданских погибли в Донецкой области в течение суток из-за обстрелов РФ

В течение суток 12 июля в результате ударов армии РФ по Донецкой области снова погибли и ранены мирные жители.
Главные тезисы
- Обстрелы РФ привели к повреждениям частных домов, хозяйственных сооружений, автомобилей и линий электропередач в Донецкой области.
- Армия РФ ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, что привело к ранениям двух человек в Покровской общине Никопольского района.
- Увеличение активности российской армии на Донбассе представляет угрозу для жизни и безопасности мирных жителей в регионе.
В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли 6 человек
В результате российских атак на Донетчине в течение предыдущих суток, 12 июля, погибли шесть гражданских граждан, еще 22 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Общее количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса на информации ниже представлено без учета находящихся под оккупацией Мариуполя и Волновахи
Армия РФ атаковала Никопольщину - есть раненые
11 июля оккупационная армия России ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, стало известно о раненых.
В Покровской общине Никопольского района на Днепропетровщине из-за попадания российского дрона-камикадзе пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграмм 11 июля.
По его словам, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.
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