Шестеро цивільних загинули на Донеччині протягом доби через обстріли РФ

Протягом доби 12 липня внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області знову є загиблі й поранені мирні жителі.

Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб

Унаслідок російських атак на Донеччині протягом попередньої доби, 12 липня, загинуло шестеро цивільних громадян, ще 22 мирні жителі дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 12 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Мирнограді і 2 у Костянтинівці. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення. Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

Загальна кількість загиблих і поранених мирних жителів Донеччини на інфорграфіці нижче подана без урахування Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією

Армія РФ атакувала Нікопольщину — є поранені

11 липня окупаційна армія Росії вдарила дронами-камікадзе по Нікопольщині, стало відомо про поранених.

У Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині через влучання російського дрону-камікадзе постраждали двоє осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм 11 липня.

Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.