Шестеро цивільних загинули на Донеччині протягом доби через обстріли РФ

Протягом доби 12 липня внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області знову є загиблі й поранені мирні жителі.
Головні тези:
- Обстріли РФ призвели до пошкоджень приватних будинків, господарських споруд, автомобілів та ліній електропередач на Донеччині.
- Армія РФ вдарила дронами-камікадзе по Нікопольщині, що призвело до поранень двох осіб у Покровській громаді Нікопольського району.
- Збільшеня активності російської армії на Донбасі є загрозою для життя та безпеки мирних жителів у регіоні.
Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб
Унаслідок російських атак на Донеччині протягом попередньої доби, 12 липня, загинуло шестеро цивільних громадян, ще 22 мирні жителі дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Загальна кількість загиблих і поранених мирних жителів Донеччини на інфорграфіці нижче подана без урахування Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією
Армія РФ атакувала Нікопольщину — є поранені
11 липня окупаційна армія Росії вдарила дронами-камікадзе по Нікопольщині, стало відомо про поранених.
У Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині через влучання російського дрону-камікадзе постраждали двоє осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм 11 липня.
За його словами, постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.
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