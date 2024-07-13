Шестеро цивільних загинули на Донеччині протягом доби через обстріли РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Шестеро цивільних загинули на Донеччині протягом доби через обстріли РФ

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

Протягом доби 12 липня внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області знову є загиблі й поранені мирні жителі.

Головні тези:

  • Обстріли РФ призвели до пошкоджень приватних будинків, господарських споруд, автомобілів та ліній електропередач на Донеччині.
  • Армія РФ вдарила дронами-камікадзе по Нікопольщині, що призвело до поранень двох осіб у Покровській громаді Нікопольського району.
  • Збільшеня активності російської армії на Донбасі є загрозою для життя та безпеки мирних жителів у регіоні.

Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб

Унаслідок російських атак на Донеччині протягом попередньої доби, 12 липня, загинуло шестеро цивільних громадян, ще 22 мирні жителі дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 12 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Мирнограді і 2 у Костянтинівці. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Загальна кількість загиблих і поранених мирних жителів Донеччини на інфорграфіці нижче подана без урахування Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією

Армія РФ атакувала Нікопольщину — є поранені

11 липня окупаційна армія Росії вдарила дронами-камікадзе по Нікопольщині, стало відомо про поранених.

У Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині через влучання російського дрону-камікадзе постраждали двоє осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм 11 липня.

Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві внаслідок обстрілу РФ зруйновані або пошкоджені підстанції
ДТЕК
У Києві внаслідок обстрілу РФ зруйновані або пошкоджені підстанції ДТЕК
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей
Харківська обласна прокуратура
Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Охматдиту. Російський льотчик передав Україні службові документи причетних до обстрілу
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?