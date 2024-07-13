Війська РФ обстріляли Харківщину. Є загиблі та багато поранених

Російські окупанти у суботу, 13 липня, завдали удару по цивільній інфраструктурі селища Буди Харківського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про обстріл селища Буди

Станом на 17:18 зафіксували 16 постраждалих. Девʼять людей госпіталізували, серед них одна дитина.

Внаслідок удару росіян пошкоджено автівку «швидкої», яка прибула на виклик.

Пізніше кількість загиблих зросла до двох. Відомо про 22 постраждалих, заявив Синєгубов.

За його словами, росіяни згодом завдали повторного удару по селищу. Кількість поранених зросла.

Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинули дві жінки

13 липня російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загиблі та поранені.

Під час атаки РФ один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.

Крім того, через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості — йдеться у повідомленні очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Поширити

Пізніше стало відомо про ще одну загиблу внаслідок російського удару по селищу Приозерне.