П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені.

У результаті обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 5 осіб

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

13 липня під обстрілами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі. Олександр Прокудін Очільник Херсонської ОВА

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.

Армія РФ атакувала об'єкт Укрзалізниці на Харківщині

13 липня російські окупанти завдали подвійного удару по залізничних об'єктах та рухомому складу в селищі Буди на Харківщині. Двоє людей загинуло, 23 поранено.

У результаті удару РФ поранено пʼятьох залізничників:

машиніста,

начальницю станції,

чергового по станції,

старшого шляхового майстра,

складача поїздів.

Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці. Вражено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час атаки загинули дві людини. Серед них — начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

Він наголосив, що ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місця.