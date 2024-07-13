Армія РФ обстріляла з артилерії Нікопольщину — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з артилерії Нікопольщину — є поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Read in English

Російська окупаційна армія 13 липня знову атакувала з артилерійських систем Нікопольщину Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждало троє цивільних.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила обстріл Нікопольщини та Херсонщини 13 липня, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
  • Внаслідок атаки постраждали кілька осіб, серед яких троє цивільних на Нікопольщині та четверо на Херсонщині.
  • Пошкоджені будинки, приватні та господарські споруди, промислові підприємства, релігійні установи та інші об'єкти на обох територіях.

Російські війська обстріляли Нікопольщину

У Нікополі внаслідок обстрілу поранення отримав 51-річний чоловік. Ще двоє потерпілих — 31 та 56 років — у Покровській громаді, вони лікуватимуться амбулаторно.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріляна РФ НІкопольщина

Також через атаку пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, а також промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Керівник Дніпропетровської ОВА

Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинули дві жінки

13 липня російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загиблі та поранені.

Під час атаки РФ один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.

Крім того, через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості — йдеться у повідомленні очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Пізніше стало відомо про ще одну загиблу внаслідок російського удару по селищу Приозерне.

Травми, несумісні з життям, отримала 50-річна жінка. Під час атаки вона знаходилась на вулиці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Нікопольщині зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
На Нікопольщині зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала з артилерії Нікопольщину. Загинула жінка
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Армія РФ атакувала з артилерії Нікопольщину. Загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Нікопольщину — є поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?