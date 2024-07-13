Армія РФ обстріляла з артилерії Нікопольщину — є поранені

Російська окупаційна армія 13 липня знову атакувала з артилерійських систем Нікопольщину Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждало троє цивільних.

Російські війська обстріляли Нікопольщину

У Нікополі внаслідок обстрілу поранення отримав 51-річний чоловік. Ще двоє потерпілих — 31 та 56 років — у Покровській громаді, вони лікуватимуться амбулаторно. Поширити

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріляна РФ НІкопольщина

Також через атаку пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, а також промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинули дві жінки

13 липня російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загиблі та поранені.

Під час атаки РФ один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.

Крім того, через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості — йдеться у повідомленні очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Пізніше стало відомо про ще одну загиблу внаслідок російського удару по селищу Приозерне.