Армія РФ обстріляла з артилерії Нікопольщину — є поранені

Російська окупаційна армія 13 липня знову атакувала з артилерійських систем Нікопольщину Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждало троє цивільних.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила обстріл Нікопольщини та Херсонщини 13 липня, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
- Внаслідок атаки постраждали кілька осіб, серед яких троє цивільних на Нікопольщині та четверо на Херсонщині.
- Пошкоджені будинки, приватні та господарські споруди, промислові підприємства, релігійні установи та інші об'єкти на обох територіях.
Російські війська обстріляли Нікопольщину
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок атаки РФ на Херсонщині загинули дві жінки
13 липня російські військові атакували Приозерне Херсонського району та село Токарівка в Херсонській області, є загиблі та поранені.
Під час атаки РФ один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Унаслідок чого смертельних травм зазнала 72-річна жінка.
Крім того, через обстріл ще двоє людей постраждали. У 41-річного чоловіка — вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітки та живота. Потерпілих шпиталізували у стані середньої тяжкості — йдеться у повідомленні очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Пізніше стало відомо про ще одну загиблу внаслідок російського удару по селищу Приозерне.
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