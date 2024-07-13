Армия РФ обстреляла из артиллерии Никопольщину — есть раненые

Российская оккупационная армия 13 июля снова атаковала из артиллерийских систем Никопольщину Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали трое гражданских.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия атаковала Никопольщину, причинив ущерб жилью, промышленным объектам и религиозным учреждениям.
- В результате обстрела пострадали несколько человек.
- Погибли две женщины и ранены несколько человек в Херсонской области в результате атаки российских военных.
- Главы Днепропетровской и Херсонской областей сообщили об обстрелах и о пострадавших.
- Действия армии РФ нарушают международное право и угрожают мирному населению в Украине.
Российские войска обстреляли Никопольщину
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки РФ в Херсонской области погибли две женщины
13 июля российские военные атаковали Приозерное Херсонского района и село Токаревка в Херсонской области, погибли и ранены.
Во время атаки РФ один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате смертельных травм получила 72-летняя женщина.
Кроме того, из-за обстрела еще два человека пострадали. У 41-летнего мужчины — взрывная и черепно-мозговая травма, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила обломочное ранение плеча, грудной клетки и живота. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.
Позже стало известно о еще одной погибшей в результате российского удара по поселку Приозерное.
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