Армия РФ обстреляла из артиллерии Никопольщину — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из артиллерии Никопольщину — есть раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
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Российская оккупационная армия 13 июля снова атаковала из артиллерийских систем Никопольщину Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали трое гражданских.

Главные тезисы

  • Российская оккупационная армия атаковала Никопольщину, причинив ущерб жилью, промышленным объектам и религиозным учреждениям.
  • В результате обстрела пострадали несколько человек.
  • Погибли две женщины и ранены несколько человек в Херсонской области в результате атаки российских военных.
  • Главы Днепропетровской и Херсонской областей сообщили об обстрелах и о пострадавших.
  • Действия армии РФ нарушают международное право и угрожают мирному населению в Украине.

Российские войска обстреляли Никопольщину

В Никополе в результате обстрела ранения получил 51-летний мужчина. Еще двое пострадавших — 31 и 56 лет — в Покровском обществе, они будут лечиться амбулаторно.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрелянная РФ НИкопольщина

Также из-за атаки повреждены многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, а также промышленное и коммунальные предприятия, религиозное учреждение, лицей, авто.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

В результате атаки РФ в Херсонской области погибли две женщины

13 июля российские военные атаковали Приозерное Херсонского района и село Токаревка в Херсонской области, погибли и ранены.

Во время атаки РФ один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате смертельных травм получила 72-летняя женщина.

Кроме того, из-за обстрела еще два человека пострадали. У 41-летнего мужчины — взрывная и черепно-мозговая травма, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила обломочное ранение плеча, грудной клетки и живота. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Позже стало известно о еще одной погибшей в результате российского удара по поселку Приозерное.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила 50-летняя женщина. Во время атаки она находилась на улице.

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Категория
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Дата публикации
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Армия РФ атаковала из артиллерии Никопольщину. Погибла женщина
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Армия РФ атаковала из артиллерии Никопольщину. Погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Никопольщину — есть раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
РФ

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