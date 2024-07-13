Армия РФ обстреляла из артиллерии Никопольщину — есть раненые

Российская оккупационная армия 13 июля снова атаковала из артиллерийских систем Никопольщину Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали трое гражданских.

Российские войска обстреляли Никопольщину

В Никополе в результате обстрела ранения получил 51-летний мужчина. Еще двое пострадавших — 31 и 56 лет — в Покровском обществе, они будут лечиться амбулаторно. Поделиться

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обстрелянная РФ НИкопольщина

Также из-за атаки повреждены многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, а также промышленное и коммунальные предприятия, религиозное учреждение, лицей, авто. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

В результате атаки РФ в Херсонской области погибли две женщины

13 июля российские военные атаковали Приозерное Херсонского района и село Токаревка в Херсонской области, погибли и ранены.

Во время атаки РФ один из снарядов попал во двор жилого дома. В результате смертельных травм получила 72-летняя женщина.

Кроме того, из-за обстрела еще два человека пострадали. У 41-летнего мужчины — взрывная и черепно-мозговая травма, а также ранение ноги. Женщина, 58 лет, получила обломочное ранение плеча, грудной клетки и живота. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Позже стало известно о еще одной погибшей в результате российского удара по поселку Приозерное.