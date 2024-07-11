Армия РФ атаковала Никопольщину — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Никопольщину — есть раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
РФ
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11 июля оккупационная армия России ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, стало известно о раненых.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ ранения получили двое гражданских лиц в Покровской общине Никопольского района.
  • Также оккупационные войска ударом с дронов нанесли материальный ущерб в виде поврежденных домов, авто и инфраструктуры.
  • Лечение пострадавших проводится амбулаторно, а состояние одного мужчины в больнице тяжелое.

В результате удара РФ по Никопольщине пострадали два человека

В Покровской общине Никопольского района на Днепропетровщине из-за попадания российского дрона-камикадзе пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграмм 11 июля.

Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.

Армия РФ ударила КАБами по сельхозпредприятию в Харьковской области

Утром 11 июля российские оккупанты бомбили территорию сельхозпредприятия в селе Глушковка Харьковской области. Ранены 4 человека.

Террористы РФ атаковали сельхозпредприятие.

11 июля 06:10 Купянский р-н, Куриловский ТГ, с. Глушковка, территория сельхозпредприятия. Обстрел КАБ. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

По словам главы ОВА, три человека находятся в больнице, один человек от госпитализации отказался.

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