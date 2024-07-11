Армия РФ атаковала Никопольщину — есть раненые

11 июля оккупационная армия России ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, стало известно о раненых.

В результате удара РФ по Никопольщине пострадали два человека

В Покровской общине Никопольского района на Днепропетровщине из-за попадания российского дрона-камикадзе пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграмм 11 июля.

Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.

Армия РФ ударила КАБами по сельхозпредприятию в Харьковской области

Утром 11 июля российские оккупанты бомбили территорию сельхозпредприятия в селе Глушковка Харьковской области. Ранены 4 человека.

Террористы РФ атаковали сельхозпредприятие.

11 июля 06:10 Купянский р-н, Куриловский ТГ, с. Глушковка, территория сельхозпредприятия. Обстрел КАБ. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По словам главы ОВА, три человека находятся в больнице, один человек от госпитализации отказался.