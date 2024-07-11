Армия РФ атаковала Никопольщину — есть раненые

11 июля оккупационная армия России ударила дронами-камикадзе по Никопольщине, стало известно о раненых.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ ранения получили двое гражданских лиц в Покровской общине Никопольского района.
- Также оккупационные войска ударом с дронов нанесли материальный ущерб в виде поврежденных домов, авто и инфраструктуры.
- Лечение пострадавших проводится амбулаторно, а состояние одного мужчины в больнице тяжелое.
В результате удара РФ по Никопольщине пострадали два человека
В Покровской общине Никопольского района на Днепропетровщине из-за попадания российского дрона-камикадзе пострадали два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Телеграмм 11 июля.
По его словам, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач.
Армия РФ ударила КАБами по сельхозпредприятию в Харьковской области
Утром 11 июля российские оккупанты бомбили территорию сельхозпредприятия в селе Глушковка Харьковской области. Ранены 4 человека.
Террористы РФ атаковали сельхозпредприятие.
По словам главы ОВА, три человека находятся в больнице, один человек от госпитализации отказался.
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