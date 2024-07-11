Армия РФ ударила КАБами по сельхозпредприятию в Харьковской области — есть раненые
Категория
Украина
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Армия РФ ударила КАБами по сельхозпредприятию в Харьковской области — есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБ
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Утром 11 июля российские оккупанты бомбили территорию сельхозпредприятия в селе Глушковка Харьковской области. Ранены 4 человека.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила удар по сельхозпредприятию в Харьковской области, в результате чего были ранены 4 человека.
  • В результате предыдущих обстрелов Харькова пострадали 14 человек, включая младенца и 8-летнего мальчика.
  • Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за активных действий российских военных на территории.

Российская авиация сбросила КАБы на село в Харьковской области

Террористы РФ атаковали сельхозпредприятие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

11 июля 06:10 Купянский р-н, Куриловский ТГ, с. Глушковка, территория сельхозпредприятия. Обстрел КАБ. Пострадали четверо мужчин 43, 43, 44, 63 лет, один в тяжелом состоянии.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

По словам главы ОВА, три человека находятся в больнице, один человек от госпитализации отказался.

Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову увеличилось

В результате очередных вражеских обстрелов Харькова 3 июля пострадали 14 человек, среди них — младенец.

Пострадали 14 человек, в том числе 8-летний мальчик и младенец, которому две недели. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО, спортивный зал.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 3 июля около 16:00 войска РФ нанесли трое авиаударов по Харькову. Один из ударов пришелся на открытую местность в окрестностях города, еще два — по жилой застройке Киевского района.

Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) с н.п. Батрацкая дача Белгородской области РФ.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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