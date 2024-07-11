Армия РФ ударила КАБами по сельхозпредприятию в Харьковской области — есть раненые

Утром 11 июля российские оккупанты бомбили территорию сельхозпредприятия в селе Глушковка Харьковской области. Ранены 4 человека.
Главные тезисы
- Российская армия совершила удар по сельхозпредприятию в Харьковской области, в результате чего были ранены 4 человека.
- В результате предыдущих обстрелов Харькова пострадали 14 человек, включая младенца и 8-летнего мальчика.
- Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за активных действий российских военных на территории.
Российская авиация сбросила КАБы на село в Харьковской области
Террористы РФ атаковали сельхозпредприятие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам главы ОВА, три человека находятся в больнице, один человек от госпитализации отказался.
Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову увеличилось
В результате очередных вражеских обстрелов Харькова 3 июля пострадали 14 человек, среди них — младенец.
Пострадали 14 человек, в том числе 8-летний мальчик и младенец, которому две недели. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО, спортивный зал.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) с н.п. Батрацкая дача Белгородской области РФ.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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