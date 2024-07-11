Армія РФ ударила КАБами по сільгосппідприємству на Харківщині — є поранені

Вранці 11 липня російські окупанти бомбили територію сільгосппідприємства у селі Глушківка Харківської області. Поранено 4 людей.
Головні тези:
- Російські окупанти вдарили по сільгосппідприємству у селі Глушківка Харківської області, після чого поранено 4 людей.
- Кількість постраждалих в результаті удару РФ по Харкову 3 липня збільшилася, включно з немовлям та 8-річним хлопчиком.
- Прокурори встановили, що удари були завдані керованими авіабомбами УМПБ Д-30 з н.п. Батрацька дача Бєлгородської області РФ.
- Для цього нападу розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Російська авіація скинула КАБи на село на Харківщині
Терористи РФ атакували сільгосппідприємство.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами голови ОВА, троє людей перебувають у лікарні, один чоловік від госпіталізації відмовився.
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову збільшилася
Унаслідок чергових ворожих обстрілів Харкова 3 липня постраждали 14 людей, серед них — немовля.
Постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні. Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з н.п. Батрацька дача Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-