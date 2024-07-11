Армія РФ атакувала Нікопольщину — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Нікопольщину — є поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
РФ
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11 липня окупаційна армія Росії вдарила дронами-камікадзе по Нікопольщині, стало відомо про поранених.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ пораненя отримали двоє цивільних осіб у Покровській громаді Нікопольського району.
  • Також окупаційні війська ударом з дронів нанесли матеріальні збитки у вигляді пошкоджених будинків, авто та інфраструктури.
  • Лікування постраждалих проводиться амбулаторно, а стан одного чоловіка у лікарні є важким.

У результаті удару РФ по Нікопольщині постраждало двоє осіб

У Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині через влучання російського дрону-камікадзе постраждали двоє осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм 11 липня.

Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.

Армія РФ ударила КАБами по сільгосппідприємству на Харківщині

Вранці 11 липня російські окупанти бомбили територію сільгосппідприємства у селі Глушківка Харківської області. Поранено 4 людей.

Терористи РФ атакували сільгосппідприємство.

11 липня 06:10 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка, територія сільгосппідприємства. Обстріл КАБ. Постраждали четверо чоловіків 43, 43, 44, 63 років, один у важкому стані.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

За словами голови ОВА, троє людей перебувають у лікарні, один чоловік від госпіталізації відмовився.

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Олег Синєгубов / Харківська ОВА
КАБ

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