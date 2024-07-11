Армія РФ атакувала Нікопольщину — є поранені

11 липня окупаційна армія Росії вдарила дронами-камікадзе по Нікопольщині, стало відомо про поранених.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ пораненя отримали двоє цивільних осіб у Покровській громаді Нікопольського району.
- Також окупаційні війська ударом з дронів нанесли матеріальні збитки у вигляді пошкоджених будинків, авто та інфраструктури.
- Лікування постраждалих проводиться амбулаторно, а стан одного чоловіка у лікарні є важким.
У результаті удару РФ по Нікопольщині постраждало двоє осіб
У Покровській громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині через влучання російського дрону-камікадзе постраждали двоє осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм 11 липня.
За його словами, постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.
Армія РФ ударила КАБами по сільгосппідприємству на Харківщині
Вранці 11 липня російські окупанти бомбили територію сільгосппідприємства у селі Глушківка Харківської області. Поранено 4 людей.
Терористи РФ атакували сільгосппідприємство.
За словами голови ОВА, троє людей перебувають у лікарні, один чоловік від госпіталізації відмовився.
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