Війська РФ обстріляли Чорнобаївку — дитина отримала важкі поранення

Сьогодні, російські окупанти обстріляли Херсонську область. В результаті удару по Чорнобаївці дитина отримала важкі травми.
Головні тези:
- Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку в Херсонській області, що призвело до важкого поранення 16-річної дитини.
- Внаслідок обстрілів у селищі Буди України раніше сьогодні поранено понад 20 людей, двоє загинули.
- На Донеччині Росіяни здійснили авіаудар по зупинці з людьми, що ще раз свідчить про жорстокість їх агресії.
- Ситуація на сході України залишається напруженою через постійні атаки російських військ та порушення перемир'я.
- Міжнародна спільнота засуджує дії Росії та закликає до припинення військових дій та відновлення мирного діалогу.
Росіяни обстріляли Чорнобаївку
Прокудін пояснив, що ввечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці.
Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина.
Обстріли України 13 липня
Нагадаємо, раніше сьогодні у Харківській області російські окупанти обстріляли селище Буди.
Росіяни ударили по об'єктах "Укрзалізниці", в результаті чого поранення отримали понад 20 людей. Ще двоє загинули. Деталі російської атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що Російська Федерація атакувала й інші регіони України. Зокрема, окупанти скинули авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-