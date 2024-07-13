Війська РФ обстріляли Чорнобаївку — дитина отримала важкі поранення
Категорія
Україна
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Війська РФ обстріляли Чорнобаївку — дитина отримала важкі поранення

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Війська РФ обстріляли Чорнобаївку
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Сьогодні, російські окупанти обстріляли Херсонську область. В результаті удару по Чорнобаївці дитина отримала важкі травми.

Головні тези:

  • Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку в Херсонській області, що призвело до важкого поранення 16-річної дитини.
  • Внаслідок обстрілів у селищі Буди України раніше сьогодні поранено понад 20 людей, двоє загинули.
  • На Донеччині Росіяни здійснили авіаудар по зупинці з людьми, що ще раз свідчить про жорстокість їх агресії.
  • Ситуація на сході України залишається напруженою через постійні атаки російських військ та порушення перемир'я.
  • Міжнародна спільнота засуджує дії Росії та закликає до припинення військових дій та відновлення мирного діалогу.

Росіяни обстріляли Чорнобаївку

Прокудін пояснив, що ввечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці.

Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина.

В неї — травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба. "Швидка" доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані. Нині медики дообстежують дівчинку та надають допомогу, — розповів глава ОВА.

Обстріли України 13 липня

Нагадаємо, раніше сьогодні у Харківській області російські окупанти обстріляли селище Буди.

Росіяни ударили по об'єктах "Укрзалізниці", в результаті чого поранення отримали понад 20 людей. Ще двоє загинули. Деталі російської атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Російська Федерація атакувала й інші регіони України. Зокрема, окупанти скинули авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області.

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