Войска РФ обстреляли Чернобаевку — ребенок получил тяжелые ранения

Сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Чернобаевке ребенок получил тяжелые травмы.

Россияне обстреляли Чернобаевку

Прокудин объяснил, что вечером оккупанты ударили по жилому сектору в Чернобаевке.

В результате попадания снаряда в дом получил ранение 16-летний ребенок.

У нее травматическая ампутация руки, обломочные ранения туловища. "Скорая" доставила подростка в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики доследуют девочку и оказывают помощь, — рассказал глава ОВА. Поделиться

Обстрелы Украины 13 июля

Напомним, ранее сегодня в Харьковской области российские оккупанты обстреляли поселок Буды.

Россияне ударили по объектам "Укрзализныци", в результате чего ранения получили более 20 человек. Еще двое погибли. Подробности российской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что Российская Федерация атаковала и другие регионы Украины. В частности, оккупанты сбросили авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области.