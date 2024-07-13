Войска РФ обстреляли Чернобаевку — ребенок получил тяжелые ранения

Сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Чернобаевке ребенок получил тяжелые травмы.
Главные тезисы
- Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку в Херсонской области, что привело к тяжелому ранению 16-летнего ребенка.
- В результате обстрелов в поселке Буды Украины ранее сегодня ранены более 20 человек, двое погибли.
- В Донецкой области Россияне совершили авиаудар по остановке с людьми, что еще раз свидетельствует о жестокости их агрессии.
- Ситуация на востоке Украины остается напряженной из-за постоянных атак российских войск и нарушения перемирия.
- Международное сообщество осуждает действия России и призывает к прекращению военных действий и возобновлению мирного диалога.
Россияне обстреляли Чернобаевку
Прокудин объяснил, что вечером оккупанты ударили по жилому сектору в Чернобаевке.
В результате попадания снаряда в дом получил ранение 16-летний ребенок.
Обстрелы Украины 13 июля
Напомним, ранее сегодня в Харьковской области российские оккупанты обстреляли поселок Буды.
Россияне ударили по объектам "Укрзализныци", в результате чего ранения получили более 20 человек. Еще двое погибли. Подробности российской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что Российская Федерация атаковала и другие регионы Украины. В частности, оккупанты сбросили авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области.
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