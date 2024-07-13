Войска РФ обстреляли Чернобаевку — ребенок получил тяжелые ранения
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Чернобаевку — ребенок получил тяжелые ранения

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
обстрел
Read in English
Читати українською

Сегодня российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Чернобаевке ребенок получил тяжелые травмы.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку в Херсонской области, что привело к тяжелому ранению 16-летнего ребенка.
  • В результате обстрелов в поселке Буды Украины ранее сегодня ранены более 20 человек, двое погибли.
  • В Донецкой области Россияне совершили авиаудар по остановке с людьми, что еще раз свидетельствует о жестокости их агрессии.
  • Ситуация на востоке Украины остается напряженной из-за постоянных атак российских войск и нарушения перемирия.
  • Международное сообщество осуждает действия России и призывает к прекращению военных действий и возобновлению мирного диалога.

Россияне обстреляли Чернобаевку

Прокудин объяснил, что вечером оккупанты ударили по жилому сектору в Чернобаевке.

В результате попадания снаряда в дом получил ранение 16-летний ребенок.

У нее травматическая ампутация руки, обломочные ранения туловища. "Скорая" доставила подростка в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики доследуют девочку и оказывают помощь, — рассказал глава ОВА.

Обстрелы Украины 13 июля

Напомним, ранее сегодня в Харьковской области российские оккупанты обстреляли поселок Буды.

Россияне ударили по объектам "Укрзализныци", в результате чего ранения получили более 20 человек. Еще двое погибли. Подробности российской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что Российская Федерация атаковала и другие регионы Украины. В частности, оккупанты сбросили авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шесть гражданских погибли в Донецкой области в течение суток из-за обстрелов РФ
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донецкая область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла из артиллерии Никопольщину — есть раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Есть погибшие и много раненых
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?