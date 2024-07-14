Солдаты РФ из артиллерии обстреляли Никополь — ранены двое гражданских

В результате удара РФ по Никопольщине ранения получили два человека

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за артобстрела в Никополе пострадали два человека. 69-летняя женщина получила поражение током. Она наступила на оборванную вражескими снарядами электропроводу. Сейчас в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

По словам руководителя Днепропетровской ОВА, осколочные ранения средней степени тяжести получил 70-летний мужчина. Кроме линий электропередач, в городе изуродованы жилые дома и заборы.

Пятеро гражданских погибли в Херсонской области в течение суток из-за обстрелов РФ

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 9 гражданских, пять человек ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

13 июля под обстрелами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львове, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинко, Мытяне , Благовещенское и Херсон.

Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.