Солдаты РФ из артиллерии обстреляли Никополь — ранены двое гражданских

В Никополе два человека получили ранения из-за артобстрела российских оккупантов.
Главные тезисы
- В Никополе 69-летняя женщина и 70-летний мужчина получили ранения в результате обстрела РФ.
- В результате обстрелов российских войск в Херсонской области погибли 5 человек, 9 получили ранения.
- Российские оккупанты стреляли в жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и админздания, нанеся значительный материальный ущерб.
В результате удара РФ по Никопольщине ранения получили два человека
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам руководителя Днепропетровской ОВА, осколочные ранения средней степени тяжести получил 70-летний мужчина. Кроме линий электропередач, в городе изуродованы жилые дома и заборы.
Пятеро гражданских погибли в Херсонской области в течение суток из-за обстрелов РФ
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 9 гражданских, пять человек ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
13 июля под обстрелами оказались Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львове, Одрадокаменка, Томарино, Антоновка, Днепровское, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинко, Мытяне , Благовещенское и Херсон.
Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.
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