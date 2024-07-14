Солдати РФ з артилерії обстріляли Нікополь — поранені двоє цивільних

У Нікополі двоє людей отримали поранення через артобстріл російських окупантів.

У результаті удару РФ по Нікопольщині поранення отримали двоє осіб

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через артобстріл у Нікополі постраждали двоє людей. 69-річна жінка отримала ураження струмом. Вона наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Зараз у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, осколкові поранення середнього ступеню тяжкості отримав 70-річний чоловік. Окрім ліній електропередач, у місті понівечені житлові будинки та паркани.

П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

13 липня під обстрілами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі. Олександр Прокудін Очільник Херсонської ОВА

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.