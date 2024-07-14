Солдати РФ з артилерії обстріляли Нікополь — поранені двоє цивільних

У Нікополі двоє людей отримали поранення через артобстріл російських окупантів.
Головні тези:
- У Нікополі 69-річна жінка та 70-річний чоловік отримали поранення внаслідок обстрілу РФ.
- Унаслідок обстрілів російських військ на Херсонщині загинуло 5 людей, 9 отримали поранення.
- Російські окупанти стріляли у житлові будинки, навчальні заклади, медичні установи та адмінбудівлі, завдавши значних матеріальних збитків.
У результаті удару РФ по Нікопольщині поранення отримали двоє осіб
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами керівника Дніпропетровської ОВА, осколкові поранення середнього ступеню тяжкості отримав 70-річний чоловік. Окрім ліній електропередач, у місті понівечені житлові будинки та паркани.
П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
13 липня під обстрілами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.
Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.
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