Війська РФ обстріляли Мирноград. Є загибла та поранені

Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград Донецької області. В результаті атаки багато людей отримали поранення.

Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград

За даними слідства, сьогодні, 14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

Попередньо, окупанти вдарили по місту "УМПБ Д-30СН". В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок, — повідомили в Офісі. Поширити

Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб

Унаслідок російських атак на Донеччині протягом попередньої доби, 12 липня, загинуло шестеро цивільних громадян, ще 22 мирні жителі дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 12 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Мирнограді і 2 у Костянтинівці. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення. Поширити

Загальна кількість загиблих і поранених мирних жителів Донеччини на інфорграфіці нижче подана без урахування Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією.