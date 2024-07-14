Війська РФ обстріляли Мирноград. Є загибла та поранені

Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград Донецької області. В результаті атаки багато людей отримали поранення.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили атаку на Мирноград, в результаті чого загинула жінка та поранена багата людей.
- Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб, а ще 22 мирні жителі дістали поранення.
- Росія продовжує агресивні дії в Україні, вбиваючи цивільних і завдаючи шкоду місцевій інфраструктурі.
- Ситуація в Мирнограді та на Донеччині є напруженою через постійні обстріли та атаки з боку російських військ.
- Необхідно міжнародне співробітництво та підтримка для зупинення агресії Росії в Україні та захисту мирного населення.
Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград
За даними слідства, сьогодні, 14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.
Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.
Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб
Унаслідок російських атак на Донеччині протягом попередньої доби, 12 липня, загинуло шестеро цивільних громадян, ще 22 мирні жителі дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Загальна кількість загиблих і поранених мирних жителів Донеччини на інфорграфіці нижче подана без урахування Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією.
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