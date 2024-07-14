Війська РФ обстріляли Мирноград. Є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли Мирноград. Є загибла та поранені

Офіс Генерального прокурора
обстріл

Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград Донецької області. В результаті атаки багато людей отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські окупанти здійснили атаку на Мирноград, в результаті чого загинула жінка та поранена багата людей.
  • Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб, а ще 22 мирні жителі дістали поранення.
  • Росія продовжує агресивні дії в Україні, вбиваючи цивільних і завдаючи шкоду місцевій інфраструктурі.
  • Ситуація в Мирнограді та на Донеччині є напруженою через постійні обстріли та атаки з боку російських військ.
  • Необхідно міжнародне співробітництво та підтримка для зупинення агресії Росії в Україні та захисту мирного населення.

Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград

За даними слідства, сьогодні, 14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

Попередньо, окупанти вдарили по місту "УМПБ Д-30СН". В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок, — повідомили в Офісі.

Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло 6 осіб

Унаслідок російських атак на Донеччині протягом попередньої доби, 12 липня, загинуло шестеро цивільних громадян, ще 22 мирні жителі дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росія вбиває цивільних! За 12 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Мирнограді і 2 у Костянтинівці. Ще 22 людини в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість загиблих і поранених мирних жителів Донеччини на інфорграфіці нижче подана без урахування Маріуполя та Волновахи, які перебувають під окупацією.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли Чорнобаївку — дитина отримала важкі поранення
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Війська РФ обстріляли Чорнобаївку
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
П’ятеро цивільних загинули на Херсонщині протягом доби через обстріли РФ
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ з артилерії обстріляли Нікополь — поранені двоє цивільних
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?