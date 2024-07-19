Российская армия обстреляла приграничье Сумщины — есть погибшая и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия обстреляла приграничье Сумщины — есть погибшая и раненый

Офис Генерального прокурора
Сумщина
Читати українською

Армия РФ из артиллерии обстреляла Великописаревскую громаду Охтырского района Сумской области, погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний муж получил ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла приграничье Сумщины, что привело к гибели 62-летней женщины и ранениям ее мужа.
  • Следствие фиксирует 7 обстрелов и 27 взрывов в приграничных громадах Сумской области: использовались артиллерия, минометы, дроны и ракеты.
  • Украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование нарушений законов и обычаев войны, связанных с обстрелами.
  • Обстрелы произведены сбросом взрывных устройств с БпЛА, минометами и ракетами, приводя к ранениям гражданских лиц.
  • В рамках уголовного производства материалы будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области для дальнейшего расследования.

Армия РФ обстреляла Сумщину

По данным следствия, 19 июля 2024 года около 16:00 враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады Охтырского района Сумской области. В результате атаки оккупантов 62-летняя женщина погибла, ее 66-летний муж получил ранения, — сообщила в Офисе Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Охтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Россия снова обстреляла Сумскую область

Российские войска ночью и утром 19 июля 7 раз обстреляли пограничные громады Сумской области, зафиксированы 27 взрывов, ранена женщина.

Об этом в Фейсбуке сообщила Сумская областная военная администрация.

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская громады.

Отмечается, что на Новослободскую громады произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего одно гражданское лицо (женщина) ранено. Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).

Кроме того, одну мину сбросили россияне на территорию Дружбовской громады; в Эсманьской громаде зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв); по Белопольской громаде враг бил из минометов (5 взрывов); на территорию Шалыгинской громады россияне сбросили 5 мин; осуществлен обстрел 2 неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета (НАР) (2 взрыва) Краснопольской громады.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ второй раз за день атаковала Харьков и Сумы
Армия РФ атакует Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Сумы и Белополье. Есть погибшие и раненые
Сумская областная прокуратура
Сумщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Самолеты РФ бомбили Сумы. Есть пострадавшие
Сумская ОВА
Сумы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?