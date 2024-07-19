Российская армия обстреляла приграничье Сумщины — есть погибшая и раненый

Армия РФ из артиллерии обстреляла Великописаревскую громаду Охтырского района Сумской области, погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний муж получил ранения.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла приграничье Сумщины, что привело к гибели 62-летней женщины и ранениям ее мужа.
- Следствие фиксирует 7 обстрелов и 27 взрывов в приграничных громадах Сумской области: использовались артиллерия, минометы, дроны и ракеты.
- Украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование нарушений законов и обычаев войны, связанных с обстрелами.
- Обстрелы произведены сбросом взрывных устройств с БпЛА, минометами и ракетами, приводя к ранениям гражданских лиц.
- В рамках уголовного производства материалы будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области для дальнейшего расследования.
Армия РФ обстреляла Сумщину
По данным следствия, 19 июля 2024 года около 16:00 враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады Охтырского района Сумской области. В результате атаки оккупантов 62-летняя женщина погибла, ее 66-летний муж получил ранения, — сообщила в Офисе Генерального прокурора.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.
Россия снова обстреляла Сумскую область
Российские войска ночью и утром 19 июля 7 раз обстреляли пограничные громады Сумской области, зафиксированы 27 взрывов, ранена женщина.
Об этом в Фейсбуке сообщила Сумская областная военная администрация.
Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская громады.
Отмечается, что на Новослободскую громады произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего одно гражданское лицо (женщина) ранено. Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-