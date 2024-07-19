Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини — є загибла та поранений

Армія РФ з артилерії обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області, загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік дістав поранення.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла прикордонну територію Сумщини, що призвело до загибелі цивільних осіб та поранень.
- Українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом обстрілів.
- Зафіксовано 7 обстрілів та 27 вибухів у прикордонних громадах Сумської області.
- Обстріли РФ здійснені з використанням артилерії, мінометів, дронів та авіаційних ракет.
Армія РФ обстріляла Сумщину
За даними слідства, 19 липня 2024 року близько 16:00 ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині. Внаслідок атаки окупантів 62-річна жінка загинула, її 66-річний чоловік отримав поранення, — повідомила в Офісі Генерального прокурора.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Росія знову обстріляла Сумську область
Російські війська вночі та вранці 19 липня 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 27 вибухів, поранено жінку.
Про це у Фейсбуці повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.
Зазначається, що на Новослобідську громаду здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), у наслідок чого одна цивільна особа (жінка) поранена. Також був обстріл з використанням 1 FPV-дрону (1 вибух).
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