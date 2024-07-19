Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области — есть погибшие

Херсонская ОВА
Херсонщина
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18 и 19 июля оккупационная армия РФ обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, выпустив около сорока снарядов.

Главные тезисы

  • В результате обстрела войск РФ погибли два человека и были повреждены десятки гражданских зданий.
  • Херсонская областная прокуратура подтвердила информацию о раненых и погибших в результате массированного обстрела со стороны российских военных.
  • Спасатели, медики и правоохранительные органы работают над ликвидацией последствий российских обстрелов в Чугуеве.
  • Оккупационная армия дважды обстреляла центр Чугуева, где получили ранения девять человек, включая 14-летнего мальчика.

В результате обстрела РФ в Херсонской области погибли два человека

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Оккупанты били по Белозерке из РСЗО «Град», выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждены около шести десятков гражданских зданий, — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас известно о двух погибших. Из-под завалов извлекли тело женщины. Также ранены, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Херсонской областной прокуратуры, в результате массированного обстрела Белозерки ранены 11 человек.

Армия РФ дважды обстреляла жилую застройку в Чугуеве - есть раненые

19 июля оккупационная армия РФ нанесла удар по центру Чугуева Харьковской области. В результате обстрела ранения получили девять человек, среди пострадавших 14-летний мальчик.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия дважды ударила по центральной части города Чугуев.

Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Первое попадание было рядом с домом. Там сгорели девять автомобилей, повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.

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