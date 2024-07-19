Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области — есть погибшие

18 и 19 июля оккупационная армия РФ обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, выпустив около сорока снарядов.
Главные тезисы
- В результате обстрела войск РФ погибли два человека и были повреждены десятки гражданских зданий.
- Херсонская областная прокуратура подтвердила информацию о раненых и погибших в результате массированного обстрела со стороны российских военных.
- Спасатели, медики и правоохранительные органы работают над ликвидацией последствий российских обстрелов в Чугуеве.
- Оккупационная армия дважды обстреляла центр Чугуева, где получили ранения девять человек, включая 14-летнего мальчика.
В результате обстрела РФ в Херсонской области погибли два человека
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Как отмечается, сейчас известно о двух погибших. Из-под завалов извлекли тело женщины. Также ранены, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется.
По данным Херсонской областной прокуратуры, в результате массированного обстрела Белозерки ранены 11 человек.
Армия РФ дважды обстреляла жилую застройку в Чугуеве - есть раненые
19 июля оккупационная армия РФ нанесла удар по центру Чугуева Харьковской области. В результате обстрела ранения получили девять человек, среди пострадавших 14-летний мальчик.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия дважды ударила по центральной части города Чугуев.
Первое попадание было рядом с домом. Там сгорели девять автомобилей, повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.
В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.
Спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.
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