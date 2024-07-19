Армия РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области — есть погибшие

18 и 19 июля оккупационная армия РФ обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, выпустив около сорока снарядов.

В результате обстрела РФ в Херсонской области погибли два человека

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Оккупанты били по Белозерке из РСЗО «Град», выпустив около сорока снарядов. Из-за этого повреждены около шести десятков гражданских зданий, — говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, сейчас известно о двух погибших. Из-под завалов извлекли тело женщины. Также ранены, среди которых медицинские работники. Информация о пострадавших уточняется.

По данным Херсонской областной прокуратуры, в результате массированного обстрела Белозерки ранены 11 человек.

Армия РФ дважды обстреляла жилую застройку в Чугуеве - есть раненые

19 июля оккупационная армия РФ нанесла удар по центру Чугуева Харьковской области. В результате обстрела ранения получили девять человек, среди пострадавших 14-летний мальчик.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российская армия дважды ударила по центральной части города Чугуев.

Оккупанты ударили по центральной части города Чугуев. Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. Получили ранения девять человек, в том числе 14-летний мальчик. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Первое попадание было рядом с домом. Там сгорели девять автомобилей, повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Спасатели, медики, правоохранительные органы – все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора.